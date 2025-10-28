به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ استاد زیست‌فناوری و بیوتکنولوژی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با اشاره به اینکه ایده ساخت این فیلتر از ۵ سال پیش آغاز شد، گفت: این فیلتر به گونه‌ای ساخته شده که در دمای بالای اگزوز (حدود ۴۰۰ درجه سانتی‌گراد) مقاومت دارد، فشار اضافی به موتور وارد نمی‌کند و بدون نیاز به مصرف انرژی زیاد، قابلیت شست‌وشوی خودکار را فراهم می‌کند.

حسین خان احمدی با بیان اینکه ساختار این فیلتر بر پایه‌ی سرامیک متخلخل و فوم سیلیکونی طراحی است و می‌تواند تا چند سال عمر مفید داشته باشد، ادامه داد: این سامانه به شکل متناوب عمل می‌کند، یعنی در بخشی از زمان فیلتر مشغول پالایش دود است و در بخش دیگر، به شکل خودکار شست‌وشو و بازسازی می‌شود.

وی با بیان اینکه این فیلتر با هزینه بسیار کمتری در مقایسه با نمونه‌های خارجی طراحی و ساخته شده است، گفت: حدود ۷۰ درصد آلودگی هوای شهر‌هایی مانند اصفهان ناشی از وسایل نقلیه به‌ویژه خودرو‌های دیزلی است، در حالی که در کشور‌های اروپایی فیلتر‌های استاندارد روی اتوبوس‌ها و کامیون‌ها نصب و به طور دائم احیا می‌شوند، در کشور ما به دلیل هزینه بالا و نبود سیستم نگهداری، بسیاری از فیلتر‌ها غیرفعال می‌شوند.

وی ادامه داد: علاوه بر خودروها، سوزاندن ضایعات، ریزگرد‌های ناشی از سنگ‌بری‌ها و صنایع فلزی از مهم‌ترین منابع آلودگی در اصفهان هستند.

استاد زیست فناوری و بیوتکنولوژی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بحران آب و خشکسالی را هم‌تراز با آلودگی هوا دانست و افزود: ایران سالانه حدود شانزده میلیارد مترمکعب کمبود آب دارد و راهکار‌های کنونی پاسخگو نیست.

وی طرح فیلتر خودشو در اگزوز را نمونه‌ای از تلفیق علم و نوآوری در خدمت محیط زیست دانست و افزود: تجاری‌سازی و به‌کارگیری گسترده این محصول می‌تواند، نقش چشمگیری در کاهش آلودگی هوای شهری ایفا کند.

اصفهان، آلوده‌ترین کلانشهر کشور است و دیگر شهر‌ها و مناطق صنعتی این استان نیز همواره با معضل آلودگی هوا بویژه در فصل سرد سال مواجه هستند.

به اعتقاد کارشناسان، فعال شدن کانون‌های گرد و غبار، خشک شدن زاینده‌رود و تالاب بین‌المللی گاوخونی، فعالیت واحد‌های صنعتی و تردد خودرو‌های زیاد از جمله عوامل آلودگی استان اصفهان است.

در کلانشهر اصفهان روزانه ۹۰۰ هزار دستگاه خودرو تردد می‌کنند.