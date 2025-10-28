نشست بررسی راهکار‌های تأمین سوخت نیروگاه حرارتی شازند اعم از گاز طبیعی، مازوت کم سولفور و گاز ال. پی. جی به منظور جلوگیری از مصرف مازوت پرسولفور در این نیروگاه در فصل سرد سال برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ در این نشست، استاندار و نمایندگان استان از وزارت نفت خواستند با توجه به نیاز مجموع حداقل ۶۰۰ میلیون مترمکعبی گاز در شش ماهه دوم سال برای نیروگاه شازند، دیسپاچینگ گاز کشور در تخصیص سهمیه گاز به نیروگاه‌ها، سهم استان مرکزی را به‌گونه‌ای در نظر گیرد که نیاز به مصرف مازوت پرسولفور در این نیروگاه وجود نداشته باشد.

همچنین در این جلسه استاندار و مسئولان استان تأکید کردند: به میزان سهمیه گاز اختصاص‌یافته و ذخایر مازوت کم‌گوگرد موجود، تولید برق توسط نیروگاه شازند انجام شود و در صورت عدم تأمین سوخت کافی ظرفیت تولید نیروگاه کاهش یافته و از مصرف مازوت پرسولفور جلوگیری شود.

علاوه بر این مقرر شد به میزان تولید برق خورشیدی در استان از ظرفیت تولید نیروگاه حرارتی شازند کاسته شود لذا با توجه به اینکه تاکنون ۲۶۰ مگاوات انرژی خورشیدی در استان مرکزی تولید می‌شود و این میزان تا زمستان به ۵۰۰ مگاوات خواهد رسید، توافق شد در صورت عدم تأمین گاز کافی، به میزان برق خورشیدی تولیدی استان، ظرفیت تولید برق نیروگاه حرارتی کاهش یابد.

همچنین با توجه به پیگیری‌های استاندار مرکزی و اعلام آمادگی یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان برای استفاده از گاز LPG در نیروگاه و تبدیل آن از طریق فرآیند SNG به گاز طبیعی، در این نشست مقرر شد شرکت قدس نیرو به‌عنوان مشاور وزارت نیرو، ظرف دو هفته آینده نسبت به بررسی فنی و مدلسازی بویلر‌ها و مشعل‌ها و ارزیابی نهایی پروپوزال ارائه‌شده اقدام کند.

همچنین مصوب شد شرکت برق حرارتی با استفاده از ظرفیت‌های قانونی و جذب سرمایه‌گذار، مدل تأمین مالی اجرای طرح را تهیه و ظرف دو هفته ارائه کند.