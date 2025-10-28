به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیرکل تعزیرات حکومتی اصفهان گفت: گشت نظارتی تعزیرات، در پی دریافت گزارش‌های مردمی مبنی بر تقلب و فریب کاری تعمیرکار لوازم خانگی واقع در خیابان طالقانی اصفهانی موضوع را بررسی کردند.

علی اکبر مختاری افزود: این تعمیرکار متقلب با سوء استفاده از نا آگاهی مصرف کنندگان اقدام به دریافت وجه خدمات ارائه نکرده از مراجعان کرده بود.

وی گفت: پس از محرز شدن تخلف برای رئیس شعبه سیار تعزیرات حکومتی، دستور مهر وموم محل تخلف صادر و و پرونده متصدی این واحدصنفی نیز در دست بررسی قرار گرفت.