وزیر کشور ترکمنستان امروز سه‌شنبه از مرز باجگیران قوچان وارد کشور شد و مورد استقبال فرماندار قوچان قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، «غدیر اف» وزیر کشور ترکمنستان صبح امروز با ورود به پایانه مرزی باجگیران، با «رسول فرزادفر»، فرماندار قوچان و مدیران گمرک، پایانه و مرزبانی دیدار و گفت‌و‌گو و از این پایانه بازدید کرد.

وزیر کشور ترکمنستان به دعوت وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران و برای شرکت در اجلاس کشور‌های عضو «اکو» در تهران، از مرز باجگیران وارد خاک کشورمان شده است.

پس از این استقبال و گفت‌و‌گو در پایانه مرزی باجگیران، وزیر کشور ترکمنستان با همراهی فرماندار قوچان عازم مشهد شد.

خراسان رضوی از شمال و شمال شرق ۵۳۱ کیلومتر مرز مشترک با کشور ترکمنستان دارد که این مرز در محدوده شهرستان‌های قوچان، درگز، کلات، سرخس و صالح‌آباد واقع است.

بین ایران و ترکمنستان چهار گذرگاه مرزی شامل سرخس، لطف آباد، باجگیران (در خراسان رضوی) و اینچه برون (در گلستان) وجود دارد که عمده تردد‌های تجاری ریلی و جاده‌ای بین ۲ کشور به ترتیب از طریق گذرگاه‌های سرخس، اینچه برون و لطف آباد انجام می‌شود.

پایانه مرزی باجگیران در ۳۵ کیلومتری جنوب عشق آباد پایتخت ترکمنستان واقع شده است.

همچنین این پایانه مرزی در ۸۰ کیلومتری مرکز شهرستان قوچان و ۲۲۵ کیلومتری مشهد قرار دارد.