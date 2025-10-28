پخش زنده
رئیس دانشکده صنعت هوانوردی از جذب ۶۰ دانشجوی بورسیه در رشتههای مراقبت پرواز، الکترونیک و مخابرات هواپیمایی خبر داد و گفت این دانشجویان پس از تحصیل مستقیماً وارد صنعت هوانوردی کشور میشوند.
اردوان کریمزاده رئیس دانشکده صنعت هوانوردی، در مصاحبه با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، اعلام کرد که جذب دانشجوی بورسیه که از اواخر دهه هفتاد متوقف شده بود، پس از رایزنیهای متعدد امسال در این دانشکده از سر گرفته شد و در مجموع ۶۰ دانشجو در سه رشته مراقبت پرواز، الکترونیک هواپیمایی و مخابرات پذیرش شدند.
کریمزاده با اشاره به مزایای این دانشجویان، تصریح کرد: «دانشجویان بورسیه در طول دوره تحصیل از مزایای دریافت هزینه و بیمه برخوردار هستند و پس از فارغالتحصیلی نیز به صورت تضمینی جذب صنعت هوانوردی خواهند شد.»
وی در ادامه به وضعیت فعلی دانشکده اشاره کرد و گفت: «هم اکنون حدود ۵۰۰ دانشجو در رشتههای آکادمیک مراقبت پرواز، الکترونیک هواپیمایی، مخابرات هواپیمایی، اویونیک و تعمیر و نگهداری مشغول به تحصیل هستند و هر ساله حدود ۱۰۰ نفر نیز از طریق کنکور سراسری به جمع ما اضافه میشوند.»
رئیس دانشکده صنعت هوانوردی که قدمت آن به سال ۱۳۲۸ و بیش از ۷۵ سال میرسد، تأکید کرد که کیفیت آموزش و کسب مهارتهای لازم اولویت اصلی دانشکده است. دانشجویان این مرکز آموزشی، دورههای خود را در دو سطح آکادمیک و عملی میگذرانند و دانشآموختگان این دانشکده بخش بزرگی از بدنه مدیریتی و کارشناسی حوزه هوانوردی کشور را تشکیل میدهند و در شرکتهایی نظیر فرودگاهها، شرکتهای هواپیمایی، تعمیراتی و دانشبنیان مشغول به فعالیت میشوند.
همچنین دارندگان دیپلم ریاضی فیزیک و مهندسان هوافضا، برق و مکانیک نیز میتوانند از طریق دورههای آزاد در این دانشکده آموزش ببینند.