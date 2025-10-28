به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، محمد حسینی با اشاره به اینکه سومین رویداد جایزه ملی جوانی جمعیت با رویکرد ترویج فرهنگ فرزندآوری، شناسایی و حمایت از الگوهای موفق برگزار می‌شود گفت:

این رویداد با شعار «ایران عزیز من، جوان بمان» با هدف ترویج سیاست‌های جمعیتی، ارتقای سطح آگاهی خانواده‌ها، معرفی الگوهای موفق در زمینه ازدواج آسان، فرزندآوری و تقدیر از فعالان این حوزه برگزار می شود.

محمد حسینی افزود:

سومین دوره این جایزه ملی در هفت محور اصلی شامل خانواده، رسانه، مدیران، نخبگان، دستگاه‌های اجرایی، سازمان‌های مردم‌نهاد و بخش خصوصی برگزار می‌شود.

وی تاکید کرد، فعالان حوزه جمعیت می‌توانند با مراجعه به پایگاه اینترنتی جایزه ملی جمعیت به نشانی www.jayezeh.setadjamiat.ir ثبت‌نام کنند.

محمدحسینی تصریح کرد: شرکت‌کنندگان می‌توانند مدارک و مستندات خود را در هفت شاخص تعیین‌شده به‌صورت حضوری در دفتر مدیرکل امور زنان و خانواده یا از طریق شماره ایتا ۰۹۳۳۹۶۹۳۸۷۹ ارسال کنند.

وی با دعوت از فعالان حوزه جمعیت، خانواده‌ها، سازمان‌های مردم‌نهاد و رسانه‌های ملی و محلی برای حضور در این رویداد گفت: این رویداد بستری مناسب برای معرفی دستاوردهای استان در تحقق سیاست‌های جمعیتی و تحکیم بنیان خانواده به شمار می‌رود.