به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، شیوا محمدی، دبیر اجرایی مسابقات اینترنت اشیاء با اشاره به برگزاری اولین روز از این نبرد، گفت: در روز نخست ۷ چالش از طریق پلتفرم آنلاین مسابقات به تیم‌های حاضر ارائه شد.

وی ادامه داد: از ۷ چالش ارائه شده به تیم‌ها، ۴ چالش در حوزه امنیت سایبری اینترنت اشیاء و سه چالش دیگر مربوط به بخش “thinks” یا همان چالش‌های سخت‌افزاری بود که در پایان روز اول دو تیم نوبز از تهران و هدف از اصفهان توانستند عملکرد بهتری نسبت به سایر رقبا داشته باشند و در صدر جدول امتیازات قرار گیرند.

وی گفت: این دو تیم موفق شدند سه چالش از مجموع هفت چالش مطرح‌شده را با موفقیت حل کنند و حتی در چالش‌های سخت نیز امتیاز قابل توجهی به دست آورند.

المپیک فناوری IoT، یک رویداد ملی با هدف ترویج، آموزش و شناسایی استعداد‌های نوآور در حوزه اینترنت اشیاء است. این رویداد با حمایت پارک فناوری پردیس، فرصتی منحصر‌به‌فرد برای دانش‌آموزان، دانشجویان و متخصصان فراهم کرده تا در قالب سه لیگ، مهارت‌های خود را ارتقاء داده، چالش‌های واقعی صنعت را حل کنند و در فضایی حرفه‌ای با یکدیگر رقابت کنند.

این لیگ با رقابت انتخابی در ۵ مرکز منتخب آغاز شد و در این مرحله تیم‌ها به‌صورت حضوری در پنج شهر منتخب رقابت کردند تا مهارت‌های فنی، خلاقیت و توانایی کار تیمی خود را در حل پروژه‌های واقعی صنعتی محک بزنند. از این رو در این مرحله، تیم‌های واجد شرایط وارد رقابت‌های پروژه‌محور می‌شوند و با چالش‌های واقعی از صنعت روبه‌رو شدند. در این رقابت، شرکت‌کنندگان باید با بهره‌گیری از توانمندی‌های فنی و همکاری تیمی، راه‌حل‌های خلاقانه‌ای برای مسائل مختلف ارائه دهند.

تیم‌های منتخب این مرحله راهی رقابت نهایی (فینال المپیک IoT) شدند. مرحله نهایی رقابت، به‌مدت چهار روز در پارک فناوری پردیس برگزار می‌شود. در این مرحله، تیم‌های برتر پروژه‌های نهایی خود را به داوران ارائه می‌دهند و برای کسب عنوان قهرمان المپیک فناوری IoT رقابت می‌کنند. تیم‌ها باید توانمندی‌های خود را در طراحی نوآورانه، پیاده‌سازی عملی، مستندسازی و ارائه حرفه‌ای پروژه‌ها به نمایش بگذارند.