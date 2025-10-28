به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، دبیر هیئت دو ومیدانی استان همدان گفت: شهید محمد سهرابی از دوندگان استقامتی استان و عضو پیشین تیم دو ومیدانی نهاوند بود و در دوران نوجوانی و جوانی سابقه حضور فعال در مسابقات مختلف استانی و منطقه‌ای داشت.

سید اصغر ذوقی احسن افزود: این شهید والامقام عنوان‌هایی هم در رقابت‌های دو و میدانی کسب کرده است که شهادت این رزمنده قهرمان و شجاع موجب تألم و تاثر جامعه دو و میدانی شهرستان نهاوند و استان همدان شد.

او تأکید کرد: خانواده سهرابی از خانواده‌های متدین، ورزشکار و شهیدپرور نهاوند هستند، کرم سهرابی رئیس هیئت دوومیدانی نهاوند از قهرمانان نامدار و عضو سابق تیم ملی دو و میدانی و دارای عنوان های آسیایی است و دایی اش شهید الله مراد نادری از فوتبالیست‌های بنام شهرستان بود.

دبیر هیئت دو ومیدانی استان همدان تصریح کرد: این شهید مخلص، به سبب اشتیاق و تعلق به ورزش، با همکاری هیئت دو ومیدانی، سالن ورزشی محل خدمت خود را به فضای تمرین جوانان تبدیل کرده بود و در برگزاری مسابقات مناسبتی و استعدادیابی به شکل جهادی نقش سازنده‌ای را ایفا می‌کرد و منشاء خیر در ورزش شهرستان بود که با هجرت جانسوز این جهادگر مخلص یکی از خادمان بی ریای ورزش و دو و میدانی را از دست دادیم

ذوقی احسن افزود: برگزاری مسابقات و لیگ‌های مختلف در راستای زنده نگاه داشتن نام و یاد شهداء و انجام برنامه‌های فرهنگی و ارزشی یکی از اهداف اصلی هیئت دو و میدانی استان است که موجب تسری فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه می شود به همین منظور ان شاالله در آینده نزدیک مسابقاتی با شکوه با نام و یاد این شهید عزیز ورزشکار در سطح استان و شهرستان محل زندگی برگزار خواهیم کرد.

سرهنگ شهید محمد سهرابی، فرزند علی حیدر در سال ۱۳۶۰ در روستای تکه شهرستان نهاوند دیده به جهان گشود و در ۲۵ خردادماه ۱۴۰۴ در هنگام انجام وظیفه در حمله پهپادی و موشکی رژیم منحوس صهیونیستی به نهاوند مجروح شد.

شهید سهرابی در ۲۰ مهرماه ۱۴۰۴ پس از تحمل چهار ماه جراحات شدید ناشی از جنگ دوازده روزه به آرزوی دیرین خود شهادت که همان وصال یار بود، رسید.