بیش از هزار و ۵۰۰ علائم ایمنی و هشداردهنده در محورهای ارتباطی شادگان نصب شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جادهای شادگان از اجرای عملیات نگهداری و بهسازی محورهای اصلی شهرستان خبر داد و گفت: در راستای ارتقای سطح ایمنی و بهبود کیفیت عبور و مرور، بیش از ۱۵۰۰ عدد علائم ایمنی و هشداردهنده جدید در مسیرهای اصلی نصب شده است.
توفیق امیریپور افزود: عملیات لکهگیری و چالهپرکنی به مساحت هزار مترمربع، شانهسازی به طول ۵ کیلومتر و پاکسازی بیش از صد دستگاه پل و آبرو از دیگر اقدامات انجامشده در ماههای اخیر بوده است.
او از خطکشی ۴۰ کیلومتر راه اصلی و ۷ کیلومتر محور روستایی و اجرای روشنایی به طول ۳ هزار و ۵۰۰ متر در محور بدرانی این شهرستان خبر داد و گفت: این اقدامات در راستای ارتقای ایمنی کاربران جادهای، کاهش تصادفات و افزایش رضایتمندی مردم منطقه انجام شده است.
رئیس اداره راهداری و حملونقل جادهای شادگان ادامه داد: خدمترسانی به مردم و تامین ایمنی در جادهها، ماموریت اصلی ماست و این مسیر با جدیت ادامه خواهد داشت.