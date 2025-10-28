پخش زنده
امروز: -
رئیس کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر کرمان گفت: شهر کرمان امروز به حداقل ۴۰۰ دستگاه اتوبوس نیاز دارد، اما تنها ۱۰۰ دستگاه فعال هستند و همین موجب نارضایتی عمومی شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،منصور ایرانمنش در نشست با اصحاب رسانه گفت: با وجود نوسازی بخشی از ناوگان، تعداد کلی به نصف کاهش پیدا کرده است، شهر کرمان امروز به حداقل ۴۰۰ دستگاه اتوبوس نیاز دارد، اما تنها ۱۰۰ دستگاه فعال هستند و همین موجب نارضایتی عمومی و افزایش ترافیک شهری شده است.
ایرانمنش بیان کرد:در سالجاری با پیگیریهای انجامشده، ۳۰ دستگاه اتوبوس خریداری شده و ۲۵ دستگاه دیگر نیز در مرحله پرداخت یارانه و تحویل از سوی دولت است.
رئیس کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر کرمان گفت: در مجموع ۸۰۰ میلیارد تومان از اعتبارات عمرانی امسال برای بهبود ناوگان حملونقل عمومی تخصیص پیدا کرده است اما تا رسیدن به استاندارد شهرهای همتراز فاصله زیادی داریم.
وی بیان کرد: مردم زمانی از اتوبوس استفاده میکنند که احساس کنند سرویسدهی منظم است. امروز در بسیاری از خطوط، اتوبوسها هر نیمساعت یا بیشتر تردد میکنند، همین مسئله یکی از دلایل اصلی تشدید ترافیک در کرمان نسبت به پنج سال گذشته است.
ایرانمنش درباره مشکلات تاکسیرانی گفت: تاکسیها ویترین شهر هستند. این ناوگان بهصورت خصوصی فعالیت میکند، اما مدیریت و نظارت آن زیرمجموعه شهرداری است، در گذشته دولت با ارائه تسهیلات بانکی، کمکهزینه نوسازی و یارانه سوخت به رانندگان کمک میکرد، اما اکنون این روند تقریباً متوقف شده است.
رئیس کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر کرمان افزود: بحث مترو در کرمان هر از گاهی مطرح میشود، اما صادقانه باید گفت نه در وزارت کشور و نه در وزارت راه، هیچگاه مجوز احداث حتی در حد مطالعات اولیه صادر نشده است.
وی پیرامون مترو نیز توضیحاتی ارائه داد و گفت: استانداردهای لازم برای صدور چنین مجوزی در کرمان هنوز وجود ندارد، به همین دلیل، مجموعه مدیریت شهری تصمیم گرفت تمرکز را روی تقویت ناوگان اتوبوسرانی بگذارد.
وی در ادامه با اشاره به مسئله ساختوسازهای بلندمرتبه تصریح کرد: یکی از نگرانیهای بهحق مردم در توسعه شهری، رشد ناگهانی برجسازی در بافتهای مسکونی است، در بسیاری از مناطق ساکنان تمایل دارند ساختمانی در کنار آنها با ارتفاع بیش از ۱۰ طبقه ایجاد نشود.
وی همچنین بیان کرد: در حال حاضر شهرداری کرمان بهصورت همزمان در ۹۰ نقطه شهر پروژه عمرانی اجرا میکند.