رئیس اداره جهاد کشاورزی زارچ:در راستای اجرای طرح‌های ترویجی و آگاهی‌بخشی به کشاورزان، نهمین کاروان ترویجی شهرستان زارچ با محوریت تغییر اقلیم و اصلاح الگوی کشت در روستای چرخاب زارچ برگزار شد.

وی با اشاره به تأثیر تغییرات اقلیمی و کاهش بارندگی‌ها، گفت: در سال‌های اخیر، شرایط اقلیمی باعث شده برخی از محصولات سنتی بازدهی گذشته را نداشته باشند و این مسئله ضرورت تغییر الگوی کشت را دوچندان کرده است.

بنی اسدی افزود: هدف از برگزاری این کاروان، آشنایی کشاورزان با یافته‌های علمی جدید و معرفی محصولات مقاوم به کم‌آبی از جمله گیاه کینوا است.

وی خاطر نشان کرد:پنج هزار مترمربع از اراضی شهرستان زارچ به کشت کینوا اختصاص یافته و پیش‌بینی می‌شود از هر هکتار بین یک تا دو تُن محصول برداشت شود.

کاشت کینوا یکی از روش‌های مؤثر برای تولید محصولی مقاوم و مغذی است که در شرایط سخت محیطی، عملکرد مطلوبی دارد و به مدیریت اصولی نیازمند است. این گیاه در برابر کم آبی و خاک‌های کم بازده مقاوم بوده و گزینه‌ای مناسب برای کشاورزی در مناطق نیمه خشک محسوب می‌شود.