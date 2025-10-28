پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز یزد ، بنی اسدی گفت: در راستای اجرای طرحهای ترویجی و آگاهیبخشی به کشاورزان، نهمین کاروان ترویجی شهرستان زارچ با محوریت تغییر اقلیم و اصلاح الگوی کشت در روستای چرخاب زارچ برگزار شد
وی با اشاره به تأثیر تغییرات اقلیمی و کاهش بارندگیها، گفت: در سالهای اخیر، شرایط اقلیمی باعث شده برخی از محصولات سنتی بازدهی گذشته را نداشته باشند و این مسئله ضرورت تغییر الگوی کشت را دوچندان کرده است.
بنی اسدی افزود: هدف از برگزاری این کاروان، آشنایی کشاورزان با یافتههای علمی جدید و معرفی محصولات مقاوم به کمآبی از جمله گیاه کینوا است.
وی خاطر نشان کرد:پنج هزار مترمربع از اراضی شهرستان زارچ به کشت کینوا اختصاص یافته و پیشبینی میشود از هر هکتار بین یک تا دو تُن محصول برداشت شود.
کاشت کینوا یکی از روشهای مؤثر برای تولید محصولی مقاوم و مغذی است که در شرایط سخت محیطی، عملکرد مطلوبی دارد و به مدیریت اصولی نیازمند است. این گیاه در برابر کم آبی و خاکهای کم بازده مقاوم بوده و گزینهای مناسب برای کشاورزی در مناطق نیمه خشک محسوب میشود.