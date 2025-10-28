رئیس دانشگاه کاشان گفت: کارآفرینی، خودسازی و فرهیختگی ماموریت اصلی دانشگاه است و دانشگاه بهترین مکان برای رشد شخصیت و تبدیل شدن به فردی فرهیخته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ رئیس دانشگاه کاشان در مراسم معارفه نودانشجویان کارشناسی 1404 با تبریک ورود دانشجویان به دانشگاه کاشان افزود: دانشگاه کاشان از دانشگاه های شاخص و مطرح در بین دانشگاه های کشور است.

دکتر بهزاد سلطانی به وضعیت دانشگاه‌ها و اهمیت دو نوع دانش، یعنی دانش پایه و دانش کاربردی/تجاری‌سازی، در ایران و دانشگاه‌های پیشرفته دنیا اشاره کرد و گفت: دانشگاه‌های ایران بیشتر در نسل یک و دو قرار دارند، جایی که تمرکز بر دانش پایه است، اما دانشگاه‌های پیشرفته (نسل سه) دانش تجاری‌سازی را نیز به دانشجویان آموزش می‌دهند.

وی با بیان اینکه دانشجویان در ایران مهارت کارآفرینی را یاد نمی‌گیرند و نمی‌دانند که پس از فارغ‌التحصیلی باید چه مسیری را طی کنند.افزود: در دانشگاه‌های پیشرفته، علاوه بر دانش پایه، دانشجویان یاد می‌گیرند که چگونه کسب‌وکار خود را راه‌اندازی کنند (استارتاپ)، شرکت دانش‌بنیان تأسیس نمایند و دانش تخصصی خود را تجاری‌سازی کنند. این امر باعث می‌شود که فارغ‌التحصیلان به جای انتظار برای استخدام، خودشان شغل ایجاد کنند.

وی کارآفرینی، خودسازی و فرهیختگی را ماموریت اصلی دانشگاه عنوان کرد و افزود: دانشگاه کاشان تنها دانشگاهی در ایران است که علاوه بر آموزش و تحقیق، ماموریت‌های رسمی و قانونی "کارآفرینی" و "خودسازی/فرهیختگی" را نیز دنبال می‌کند. این سه مورد به همراه آموزش و تحقیق، چهار وظیفه اصلی دانشجویان در دوران تحصیل را تشکیل می‌دهند.

دکتر سلطانی تاکید کرد: کارآفرینی در این دانشگاه صرفاً به معنی تربیت مهندس نیست، بلکه به معنای تشویق اساتید و دانشجویان به ایده‌پردازی برای کسب‌وکارهایی است که علاوه بر جنبه‌های تکنولوژیکی، بازار و قابلیت تجاری‌سازی نیز داشته باشند. برای تحقق این هدف، درس کارآفرینی در دانشکده‌ها ارائه شده، مرکز نوآوری فعال است و دانشگاه دارای پارک فناوری است (که در مقایسه با ۱۷ دانشگاه دارای پارک فناوری در کشور، از جمله دانشگاه‌های بزرگ مانند تهران و شریف، قابل توجه است).

رئیس دانشگاه کاشان خاطر نشان کرد: این دانشگاه دارای یک معاونت جدید و منحصربه‌فرد به نام "معاونت نوآوری و اقتصاد" است که در هیچ دانشگاه دیگری وجود ندارد. وظیفه این معاونت کمک به دانشجویان و اساتید برای راه‌اندازی استارتاپ‌ها و کسب‌وکارهای مبتنی بر فناوری است.

وی خودسازی و فرهیختگی را بخش سوم و مهمی از این ماموریت عنوان کرد و افزود:، دانشگاه بهترین و تنها فرصت برای رشد شخصیت و تبدیل شدن به فردی فرهیخته است. فرهیختگی به معنای داشتن زندگی سالم، عدم دروغگویی و دزدی، داشتن سلامت روانی و عاطفی، و گسترش روح است. این امر مستلزم مطالعه کتاب‌های متنوع، گفتگو با اساتید و هم‌دانشگاهی‌ها، و پرسیدن سؤال از اساتید در مورد مسائل مختلف زندگی (نه فقط تحصیلی) است.

وی نقش اساتید را برای ارتقاء فرهیختگی دانشجویان حایز اهمیت دانست و تأکید کرد: اساتید باید با دانشجویان "رفیق" باشند، نه فقط معلم. اساتید به عنوان منابع فکری با تجربه برای راهنمایی دانشجویان در مسائل زندگی معرفی می‌شوند.