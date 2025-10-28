نشست بررسی مسائل و مشکلات کشت چغندر قند در استان با حضور مسئولان، نمایندگان کارخانه‌های قند کرمانشاه و شش استان دیگر در محل استانداری کرمانشاه برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری در نشست بررسی الگوی کشت چغندر قند در استان رابطه میان کارخانه و کشاورز باید دوسویه و بر پایه منافع مشترک باشد.

شعبانی با اشاره به اهمیت تعامل متقابل میان کارخانه‌ها و کشاورزان، بر لزوم ایجاد سازوکار‌های مؤثر جهت حل مشکلات موجود در حوزه قند و شکر استان تأکید کرد.

این مسئول با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده برای رفع مشکلات مالی و عملیاتی کارخانه‌ها افزود: استانداری با جدیت پیگیر پرداخت به‌موقع مطالبات کشاورزان است و تأکید داریم که هیچ‌گونه تأخیر یا ناهماهنگی در این زمینه پذیرفتنی نیست.

شعبانی در بخش دیگری از سخنان خود به نقش مهم بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری در توسعه صنعت قند و شکر اشاره کرد و گفت: استان کرمانشاه ظرفیت بالایی در حوزه کشاورزی و صنایع تبدیلی دارد و لازم است از توان بخش خصوصی برای تکمیل زنجیره تولید استفاده شود.

معاون اقتصادی استاندار همچنین بر ضرورت رعایت اصول فنی و قرارداد‌های شفاف میان کارخانه‌ها و کشاورزان تأکید کرد و افزود: فرمانداران موظفند از هرگونه فعالیت غیرقانونی یا بدون قرارداد رسمی جلوگیری کنند. اولویت ما حفظ منافع کشاورزان و ایجاد فضای امن و شفاف برای سرمایه‌گذاری است.

وی در پایان از زحمات مدیران، کارشناسان و فعالان اقتصادی استان به‌ویژه در حوزه قند و شکر تقدیر کرد و خواستار استمرار همکاری میان دستگاه‌های اجرایی، دبیرخانه شورای برنامه‌ریزی و کارگروه اقتصادی استانداری شد.