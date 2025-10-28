پخش زنده
طبق اطلاعات و دادههای مرکز نظارت بر صندوقهای سرمایهگذاری سازمان بورس و اوراق بهادار، در بازه زمانی ۲۴ تا ۳۰ مهر ۱۴۰۴، بازده ۷ ابزار سرمایهگذاری بازار سرمایه مثبت بوده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دادههای آماری مرکز نظارت بر صندوقهای سرمایهگذاری و اداره تحلیلهای اقتصادی و ریسک سازمان بورس و اوراق بهادار نشان میدهد در هفته گذشته، بعد از ارز دیجیتال با ۴.۴۱ درصد بازده مثبت، بازار سهام با بازدهی هفتگی مثبت ۳.۴۴ درصد، دومین ابزار سودده دارایی در بورس و خارج بورس بود.
این اطلاعات حاکی از آن است؛ عملکرد ۷ ابزار سرمایه گذاری بورس در یک هفته اخیر، مثبت بوده به طوریکه بازار سهام، صندوقهای سهامی، صندوقهای اهرمی، مختلط، صندوقهای در اوراق بهادار مبتنی بر کالا (زعفران)، صندوقهای در اوراق بهادار با درآمد ثابت و همچنین صندوقهای در اوراق بهادار مبتنی بر کالا (انرژی) به ترتیب ابزاهای سودده بورس بودند و در رده دوم تا هشتم جدول بازده قرار گرفتند.
سایر ابزارهای سرمایهگذاری نظیر دلار، سکه و طلا و همچنین صندوقهای طلا در هفته قبل نزولی بودند.