در نشست خبری چهلمین سالروز تأسیس شورای فرهنگ عمومی کشور، با حضور دبیر شورای فرهنگ عمومی و اصحاب رسانه، اهم دستاوردها، سیاستها و برنامههای آینده شورا در حوزه فرهنگ عمومی کشور بررسی شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ قادر آشنا دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور در ابتدای نشست با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، گفت: چهار دهه فعالیت شورای فرهنگ عمومی نشان از اهتمام نظام اسلامی به ساماندهی، هماهنگی و جهتدهی به عرصه فرهنگ در سراسر کشور دارد. در این مسیر، توجه ویژه به دینداری نوجوانان، ارتقای سبک زندگی اسلامی–ایرانی، و تقویت سرمایههای اجتماعی از اولویتهای اصلی شورا بوده است.
وی با اشاره به نقش فرهنگ در دوران دفاع مقدس افزود: در دوران جنگ تحمیلی، دستورالعملی برای تقویت تابآوری و مقاومت فرهنگی در میان مردم تدوین شد که به یکی از برنامههای جدی و اثرگذار آن دوران تبدیل شد. امروز نیز با تأکید بر همین روحیه تابآوری، سیاستهای فرهنگی کشور در مسیر استحکام و انسجام اجتماعی دنبال میشود.
در بخش دیگری از نشست، به سیاستهای جدید شورای فرهنگ عمومی در دوره جاری اشاره شد. بر اساس این سیاستها، شورا تلاش دارد از تعدد مباحث و موازیکاری در حوزه فرهنگ پرهیز کرده و اولویتها را در قالب برنامههای اجرایی و منسجم استانی دنبال کند.
دبیر شورا افزود: جلسات شورای فرهنگ عمومی در استانها بهصورت منظم برگزار میشود و تلاش داریم با هماهنگی استانداران و مدیران فرهنگی، سیاستهای فرهنگی ملی را با نیازها و ظرفیتهای محلی پیوند دهیم.
آشنا با تشریح برنامههای بزرگداشت چهلمین سال تأسیس شورا، بر تداوم نگاه راهبردی به فرهنگ عمومی و تقویت پیوند مردم و نهادهای فرهنگی تأکید کرد.