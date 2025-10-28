پخش زنده
دوره تخصصی پایه اسکان و سرپناه اضطراری در شهرستان فارسان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیر کل جمعیت هلالاحمر استان گفت: دوره تخصصی پایه اسکان و سرپناه اضطراری با حضور امدادگران و نجاتگران در شهرستان فارسان برگزار شد.
طاهری افزود: این دوره با هدف ارتقای توانمندیهای نیروهای امدادی در استقرار اردوگاههای موقت و بهبود پاسخگویی در شرایط اضطراری اجرا شد.
به گفته وی: شرکتکنندگان با مباحثی از جمله اصول اسکان موقت، چادرزنی، بهداشت اردوگاه، مدیریت و توزیع اقلام امدادی و گزارشنویسی آشنا شدند.