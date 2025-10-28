منطقه مکران با وجود گرمای این روزها، در فصول پاییز و زمستان به یکی از دل‌انگیزترین و محبوب‌ترین مقاصد گردشگری کشور تبدیل می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، مدیرکل هواشناسی سیستان و بلوچستان، گفت: عصر پنجم آبان‌ماه ۱۴۰۴، ایستگاه هواشناسی زرآباد با ثبت دمای ۳۹.۴ درجه سلسیوس، عنوان گرم‌ترین نقطه کشور را به خود اختصاص داد. پس از آن، ایستگاه‌های قصرقند با ۳۸.۸ و نیکشهر با ۳۷.۷ درجه سانتی‌گراد در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند.

محسن حیدری، افزود: سواحل طلایی، آب‌وهوای معتدل و چشم‌انداز‌های بکر طبیعی، هر ساله گردشگران فراوانی را از سراسر ایران به این منطقه جذب می‌کند.

وی ادامه داد: در حالی‌که شهر‌هایی مانند اردبیل، سنندج و دیگر شهر‌های سردسیرکشور هوایی سرد و پاییزی را تجربه می‌کنند و دمای شهرکرد حتی به زیر صفر درجه رسیده است، در جنوب استان، به‌ویژه زرآباد، دمای هوا به بیش از ۳۹ درجه سانتی‌گراد افزایش یافته و اختلاف دمای این مناطق با یکدیگر به بیش از ۴۰ درجه می‌رسد.

مدیرکل هواشناسی سیستان و بلوچستان، تصریح کرد: چابهار، تنها بندر اقیانوسی ایران، به‌دلیل موقعیت جغرافیایی ویژه خود در مجاورت اقیانوس هند و قرارگیری در نزدیکی مدار رأس‌السرطان، از نوسانات شدید دمایی در امان است.

به گفته حیدری، پدیده‌های جوی نظیر باد‌های موسمی اقیانوسی و رطوبت بالا، نقش مؤثری در شکل‌گیری اقلیم منحصر‌به‌فرد و چهارفصل منطقه مکران دارند؛ اقلیمی که این سرزمین را به "بهشت گردشگران در فصول سرد ایران" تبدیل کرده است.