دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد سیاست بین‌الملل دانشگاه شهید بهشتی، در جشنواره ملی سیاست‌ورز جوان، این عنوان را از آن خود کرد.



به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از روابط عمومی دانشگاه شهید بهشتی، در نخستین جشنواره ملی سیاست ورز جوان که به میزبانی اتحادیه انجمن‌های علمی علوم سیاسی ایران برگزار شد، علیرضا رحمتی، دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد سیاسی بین‌الملل دانشگاه شهید بهشتی، موفق به کسب عنوان سیاست ورز جوان برگزیده شد.

این جشنواره با هدف شناسایی، توانمندسازی و تجلیل از نخبگان جوان حوزه سیاست و علوم سیاسی و با مشارکت جمعی از دانشگاه‌های برتر کشور برگزار شد.

برگزیدگان این رویداد، از میان دانشجویان، پژوهشگران و فعالان برجسته دانشگاهی سراسر کشور و بر اساس شاخص‌های علمی، پژوهشی و فعالیت‌های اجتماعی انتخاب شدند.