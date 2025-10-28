پخش زنده
امالبنین محسنی دختر راگبیباز قمی در ترکیب تیم ملی کشورمان نایب قهرمان قاره کهن شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، تیم ملی راگبی بانوان کشورمان کهامالبنین محسنی ورزشکار قمی را در ترکیب خود داشت بر سکوی دومی آسیا ایستاد.
تیم ملی راگبی با غلبه بر تیمهای کرهجنوبی (۲۹–۵)، ازبکستان (۱۲–۵)، لبنان (۳۴–۰) و اردن (۳۹–۰) به دیدار نهایی راه یافت و در فینال با نتیجه ۱۷–۷ برابر ازبکستان شکست خورد و عنوان ارزشمند نایبقهرمانی آسیا را به دست آورد.
عمان میزبان مسابقات راگبی بانوان قهرمانی آسیا بود.