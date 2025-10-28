یک تعمیرگاه خودرو در آمل تفاوت اساسی با دیگر تعمیرگاه‌ها دارد اینجا هم صافکار و هم نقاش کارگاه، روحانی هستند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، در کوچه بن‌بست آهن‌فروشان بلوار مطهری آمل، کارگاهی وجود دارد که صافکار و نقاش آن، روحانی است.

حاج حمیدرضا نادری با عمامه سپید و ردای سیاه، شش سال است که در این کارگاه به صافکاری خودرو مشغول است و چکش او مانند قلم یک هنرمند، فرورفتگی‌های بدنه خودروها را صیقل می‌دهد.

این روحانی چکش‌به دست که کارگاهش بوی رنگ و دود اگزوز را با هم دارد، به مشتریانش که اغلب از قشر کارگر و کم‌برخوردار هستند، با قیمت پایین خدمات می‌دهد و می‌گوید: «این هم سهم ما از نان امروز.»

وی که تبلیغ عملی دین را در میان مردم می‌داند، هنگام ظهر با شنیدن اذان، کارگاه را به قصد اقامه نماز در مسجد محله ترک می‌کند.

حاج حمیدرضا نادری برای مردمی که معتقدند «هم نماز برکات زیادی دارد هم کار حلال» الگویی زنده از تلفیق عبادت و کار است.

گزارش از بنیامین مرشدی