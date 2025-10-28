با دعوت کادر فنی فدراسیون، مربی کردستانی به دوازدهمین مرحله از اردوی تیم ملی گلبال جوانان فراخوانده شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، اردوی آمادگی تیم ملی گلبال نابینایان و کم‌بینایان رده سنی جوانان کشور از روز هشتم تا ۱۶ آبان ماه به میزبانی استان مازندران برگزار می‌شود.

«صاحب یوسفی» در کسوت مربی به نمایندگی از استان کردستان به این مرحله از اردوی گلبالیست‌های جوان تیم ملی دعوت شده است.

تیم ملی گلبال جوانان ایران خود را برای حضور در رقابت‌های بین‌المللی پاراآسیایی امارات که از ۱۶ تا ۲۳ آذرماه سال جاری برگزار می‌شود آماده می‌کند.