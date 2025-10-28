پخش زنده
امروز: -
برافروختن آتش برای تهیه چای، عامل وقوع حریق در ۱۵ هکتار از جنگلهای حفاظت شده هزار مسجد کلات است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان کلات گفت: آتشسوزی روز گذشته پنجم آبانماه در عرصههای حاشیه جنگلهای ارس هزار مسجد ناشی از بیاحتیاطی انسانی بوده است.
مجید بهشتی افزود: این آتشسوزی پس از افزون بر چهار ساعت تلاش مستمر خاموش شد و بر اثر آن حدود ۱۵ هکتار از اراضی طبیعی و ۸۰۰ تا هزار نهال درختچه ارس از بین رفتند.
وی بیان کرد: طبق بررسیها، چند نفر در منطقه اقدام به روشن کردن آتش برای تهیه چای کرده بودند و با توجه به وزش طوفان و باد شدید، شعلهها گسترش یافت و به عرصههای اطراف سرایت کرد.
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان کلات با قدردانی از همکاری دستگاههای مختلف و مردم منطقه خاطر نشان کرد: با همدلی و حضور داوطلبان مردمی، شوراهای روستاها، دهیاران، نیروهای هلال احمر و هماهنگی فرمانداری کلات، حدود ۸۰ نفر در مهار آتش فعالیت کردند.
به گفته وی، از گسترش حریق به بخشهای اصلی و انبوه جنگلهای ارس هزار مسجد جلوگیری شد.
بهشتی افزود: پس از عملیات مهار آتش، نیروهای منابع طبیعی تا پایان روز برای بررسی کامل عرصه و اطمینان از خاموشی کامل حریق در محل حضور داشتند.
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری کلات تاکید کرد: بیاحتیاطی در روشن کردن آتش در طبیعت حتی برای امور جزیی مانند تهیه چای، میتواند خسارات سنگین و جبرانناپذیر به منابع طبیعی و پوشش گیاهی منطقه وارد کند. از شهروندان و گردشگران خواسته میشود در شرایط جوی حساس از روشن کردن هرگونه آتش در عرصههای طبیعی خودداری کنند.