به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ معاون هماهنگی سازمان برنامه‌ریزی و بودجه استان زنجان در گفتگوی خبری ۲۰ اعلام کرد: با حذف سقف قانون معادن، سهم ۱۵ درصدی حقوق دولتی معادن به طور کامل به استان بازمی‌گردد.

قاسملو افزود: تا کنون از حدود هزار و دویست میلیارد تومان حقوق دولتی، ۸۵۰ میلیارد تومان به استان بازگشته است.

وی درباره نحوه هزینه‌کرد این مبلغ توضیح داد: ۸۶ درصد از آن به شهرستان ماه‌نشان و ۱۴ درصد بین دیگر شهرستان‌ها توزیع شده و برای پروژه‌های آب، راه، بهداشت، کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی اختصاص یافته است.

معاون سازمان برنامه‌ریزی ادامه داد: علاوه بر پروژه‌های استانی و شهرستانی، دو پروژه ملی نیز در حال اجراست. از جمله پروژه ملی مسیر زنجان–دندی که برای تکمیل آن ۵۰ میلیارد تومان اعتبار ابلاغ شده و ۳۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان نیز برای آبرسانی به ماهنشان و دندی از محل طرح سد مراش اختصاص یافته است.

قاسملو تأکید کرد که با حذف سقف قانون معادن، استان‌ها قادر خواهند بود درآمدهای معدنی را به طور کامل در محل فعالیت معدن هزینه کنند و توسعه زیرساخت‌ها و رفاه مناطق معدنی افزایش یابد.