به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، با حضور جمعی از مسئولان، خانواده‌های معظم شاهد، معلمان، دانش آموزان و قشر‌های مختلف مردم مراسم چهل و دومین سالگرد شهدای مدرسه پیروز بهبهان برگزار شد.

در این مراسم سخنرانان با اشاره به حماسه آفرینی شهیدان از جمله شهدای دانش آموز بر ضرورت معرفی هر چه بیشتر شهدای گرانقدر به دانش آموزان و نسل جوان تاکید کردند.

روز ۴ آبان سال ۶۲ تعدادی از دانش‌آموزان مدرسه شهید پیروز بهبهان در کلاس‌های درس و تعدادی نیز که ورزش داشتند در حیاط مدرسه مشغول ورزش بودند که موشک ۱۲ متری رژیم بعثی عراق به این مدرسه اصابت کرد و ۶۹ دانش آموزان، ۴ معلم و یک نفر خدمت کار مدرسه را به شهادت رساند.

در این واقعه همچنین ۱۳۰ نفر از دانش آموزان و ۱۰ نفر از معلمان مجروح شدند.