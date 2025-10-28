پخش زنده
امروز: -
سخنگوی وزارت امور خارجه درباره ماجراجویی خطرناک آمریکا در منطقه کارائیب به ویژه علیه ونزوئلا و کلمبیا هشدار داد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ آقای بقائی در نشست خبری، اقدامهای آمریکا در این منطقه را باعث نگرانی کل جامعه جهانی دانست و گفت: جامعه جهانی با روند یکجانبه گرایی در سطح بین الملل و بی اعتنایی فراینده به اصول ملل متحد و قواعد بین الملل، مواجه است.
وی افزود: مهمترین قاعدهای که نقض میشود، منع توسل به زور و احترام به حاکمیت سرزمینی کشورهاست. این قاعده در مناطق مختلف دنیا به بهانههای مختلف در حال نقض شدن است که این تحول، تهدید صلح و امنیت بین المللی محسوب میشود.
سخنگوی دستگاه سیاست خارجی گفت: در مناطق مختلف جهان؛ بهانههایی را برای مداخلههای خود مطرح میکنند و در منطقه کارائیب هم موضوع مقابله با قاچاق مواد مخدر را بهانه کردهاند.
آقای بقائی تاکید کرد: این رویداد را تحولی خطرناک علیه صلح جهانی میدانیم که در این جا هم نقش سازمان ملل متحد برجسته است که باید برای جلوگیری از تهدید امنیت بین المللی، اقدام کند.
لزوم برخورد عادی با پرونده هستهای ایران
سخنگوی وزارت امور خارجه تاکید کرد: قطعنامه ۲۲۳۱ تصریح دارد که پس از مدت تعیین شده در این قطعنامه باید با پرونده فعالیتهای هستهای ایران، مانند دیگر کشورها (به طور عادی) برخورد شود.
آقای بقائی در نشست خبری افزود: وضع پرونده کشورمان بلاتکلیف نیست و روشن است و طبق منع اشاعه و توافق پادمان و مطابق با مصوبه مجلس، فعالیتهای صلح آمیز هستهای را انجام میدهیم.
وی همچنین درباره پیگیری پرونده تجاوز نظامی به کشورمان گفت: وزارت امور خارجه، یکی از نهادها در پیگیری این پرونده است که به همراه نهاد حقوقی ریاست جمهوری و قوه قضائیه در حال بررسی و مستندسازی جنایتهای رژیم صهیونیستی و آمریکا در حمله به کشورمان هستیم و در عرصه بین المللی هم این موضوع را پیگیری میکنیم.
آقای بقائی همچنین درباره آخرین وضع پرونده خانم اسفندیاری، شهروند ایرانی که به طور مشروط از زندانی در فرانسه آزاد شده تصریح کرد: وی که بدون هیچ دلیل موجهی بازداشت شده بود اکنون هم در خارج از زندان، تحت نظارت است.
وی افزود: سفارتخانه ایران در فرانسه، بارها پیگیر این پرونده بوده است و سفیر کشورمان هم این پرونده را فعالانه پیگیری میکند.
سخنگوی وزارت امور خارجه تاکید کرد: روند پیگیری این پرونده تا آزادی کامل این تبعه کشورمان ادامه خواهد داشت.
وی همچنین درباره سفر معاون حقوقی و امور بین الملل وزیر امور خارجه به افغانستان گفت: آقای غریب آبادی برای رسیدگی به موضوعهای مختلف به ویژه امنیت مرزها، حق آبه هیرمند و تقویت همکاریهای قضایی و امنیتی به کابل سفر کرده است.
آقای بقائی، نوسازی علائم مرزی، موضوع تردد مرزی و استرداد مجرمان را اهم مسائل تفاهم شده میان معاون حقوقی وزیر امور خارجه با مقامهای افغانستان برشمرد و ابراز امیدواری کرد که رایزنی و توافق با مقامات این کشور به تسهیل مناسبات دوجانبه، منجر شود.
سخنگوی دستگاه سیاست خارجی همچنین درباره همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت: مبنای همکاری کشورمان با این نهاد بین المللی، قانون مصوب مجلس است و همچنان عضو منع اشاعه و توافق نامه پادمان هستیم.
وی افزود: البته برخی جنبههای همکاری با آژانس، مثل تعویض سوخت نیروگاه بوشهر و نظارت بر مرکز تحقیقاتی تهران که نیاز پزشکی ما را تامین میکند، اقدامی متعارف است که انجام میشود.
آقای بقایی درباره سفر وزیر خارجه عمان به کشورمان هم گفت: این سفر در چارچوب مناسبات خوب ایران و عمان انجام شد.
وی همچنین سفر نماینده ویژه روسیه در امور سوریه به کشورمان را در همین چارچوب دانست و افزود: سوریه برای ایران مهم است و رایزنی درباره این کشور با دیگر طرفهایی که با تحولات سوریه درگیرند در دستور کار ماست.
سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین درباره اجلاس وزرای کشور اکو گفت: این نشست با فاصله طولانی از اجلاس قبل در حال برگزاری است که در سال ۲۰۱۰ برگزار شد. دستورکار نشست تهران، هماهنگی و بررسی برای امن سازی مرزهای مشترک و جلوگیری از جرایم سازمان یافته است و ۱۰ کشور عضو در آن حضور دارند.
آقای بقائی درباره انتخاب دبیرکل سازمان ملل متحد هم گفت: این موضوع، تابع قوانین پیش بینی شده در این سازمان است که طبق رویه سابق، دبیرکل این سازمان، براساس چرخش جغرافیایی کشورها انتخاب میشود که این روال به اعمال عدالت در انتخاب دبیرکل، کمک میکند.
وی همچنین درباره حکم دیوان بین المللی دادگستری درباره جنایتهای رژیم صهیونیستی و موضع آمریکا گفت: نوع موضع گیری امریکا برای تثبیت بی کیفرمانی رژیم صهیونیستی است و سعی در تحقیر مخالفان این رژیم دارد. رأی جدید، رأیی مهم و در ادامه حکم قبلی درباره شدت جنایتهای صهیونیستها صادر شده است.
آقای بقائی در پاسخ به پرسش دیگری درباره چین تاکید کرد: ایران با استناد به قطعنامه سازمان ملل متحد؛ بر احترام به چین واحد و یکپارچگی این کشور تاکید دارد.
لزوم فشار جامعه جهانی بر واشنگتن برای توقف جنایتهای تل آویو
سخنگوی وزارت امور خارجه، اعمال فشار جامعه جهانی بر آمریکا را برای متوقف کردن جنایتهای رژیم صهیونیستی در غرب آسیا، ضروری دانست.
آقای بقائی در نشست خبری گفت: رویدادهای منطقه در پس جنایتهای رژیم صهیونیستی، به نام آمریکا نوشته میشود، زیرا در حمایتهای همه جانبه کاخ سفید از این رژیم، تردیدی نیست.
وی با رد برخی ادعاها مبنی بر حمایت نکردن واشنگتن از تل آویو تاکید کرد: خلاف این ادعا، ضروری است که جامعه جهانی افزون بر فشار بر رژیم صهیونیستی بر حامیان این رژیم هم فشار وارد کند تا جنایت ها، متوقف شود.
سخنگوی دستگاه سیاست خارجی همچنین درباره احتمال تعرض نظامی احتمالی آمریکا به کشورمان گفت: با توجه به تجارب گذشته که در جنگ با صدام به هواپیمای مسافربری ایران در خلیج فارس حمله شد، این احتمال، قابل کتمان نیست. آماده باش نظامی را در هر زمان، نشانه آینده نگری و خردورزی است.
آقای بقائی افزود: این ادعا که در حین مذاکره با آمریکا، احتمال حمله وجود داشته و ادعا میشود این حمله قابل پیش بینی بود، واقعیت ندارد.
وی تاکید کرد: باید در قبال کشوری که در حین مذاکرات دیپلماتیک به خودش اجازه میدهد که به کشور طرف مذاکره حمله نظامی کند، تجدیدنظر کرد.
سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین درباره تحریم نفتی روسیه و احتمال شکل گیری رقابت با ایران در عرصه فروش نفت به دیگر کشورها گفت: روابط ایران با روسیه خوب است و روسیه و چین دیدگاههای مشترکی در قبال کشورمان دارند بنابراین اشتراک نظر سه کشور به همکاری در حوزههای اقتصادی، کمک میکند.
آقای بقائی همچنین درباره تحولات اخیر در روابط استرالیا و ایران تاکید کرد: بارها گفتهایم که اتهامهای ضد ایرانی در استرالیا بی اساس بود که با هدف تخریب روابط دوجانبه طراحی و همزمان با برپایی تظاهرات ضد صهیونیستی مطرح شد.
وی افزود: نهادهای امنیتی استرالیایی اعلام کردند که هیچ ادلهای برای دخالت ایران در کشورشان وجود نداشته است و ما هم بارها این را اعلام کردیم. همین اثبات میکند که اتهامها، ساخته و پرداخته موساد بود.
سخنگوی دستگاه سیاست خارجی خاطرنشان کرد: اکنون که نهادهای امنیتی استرالیایی اعلام کردند که ایران دخالتی در آن کشور نداشته، ضروری است که دولت استرالیا از استقلال عمل نهادهای امنیتی اش دفاع کند و مانع از توطئه پردازی نهادهای صهیونیستی شود.
آقای بقایی همچنین درباره احتمال آغاز گفتوگو درباره برنامه صلح آمیز هستهای کشورمان گفت: دیپلماسی، روندی پیوسته و مستمر است؛ معیار ما در هر جا و این که به چه شیوهای عمل کنیم، منافع ملی است.
وی همچنین درباره روابط ایران و ترکیه اظهار داشت: ما رابطه خوبی با ترکیه داریم، مرز مشترک مبتنی بر حسن همجواری و ارتباطات تاریخی است که این اشتراکها نقش موثری در همکاری دوجانبه دارد.
آقای بقائی ابراز امیدواری کرد که برگزاری نشستهای کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور به توسعه مناسبات تهران - آنکارا کمک کند.
سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین درباره علل سفر آقای لاریجانی به مسکو و پیامهای صادر شده از جانب تل آویو و ادعاهای مطرح شده درباره این سفر گفت: سفر آقای لاریجانی در ادامه رایزنیهای مستمر با این کشور است. ایران موافقتنامه شراکت راهبردی با روسیه دارد و این سفر برای رایزنی درباره اجرای این سند بود و همچنین درباره نگرانیهای مشترک دو کشور، گفتوگو شد.
وی تاکید کرد: ما پیامهای متناقضی در این باره میشنویم، اما فارغ از این پیامها باید آماده باشیم و نیروهای مسلح ما در آمادگی به سر میبرد به ویژه این که صهیونیستها قابل اعتماد نیستند و نگاه ما به آینده است.
آقای بقائی درباره سفر مشاور امنیت ملی عراقی به تهران هم گفت: این سفر در چارچوب تفاهم امنیتی ایران و عراق و برای بررسی راههای مقابله با گروههای تروریستی در مرزها انجام شد. یادداشت تفاهم دو کشور هم برای امنیت مرزها و جلوگیری از فعالیت گروههای تروریستی امضا شده است.