به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،کارشناس کشت گیاهان دارویی رستم گفت: به همت مربیان ترویج جهاد کشاورزی این شهرستان، برای نخستین بار دانش آموزان با نحوه کشت گیاهان دارویی و آبیاری نوین آشنا شدند.

گودرزی افزود: دانش آموزان پس از یادگیری می‌توانند انواع بذر یا نشاء مانند بابونه، زیره سبز، دانه زوفا، گل گاو زبان، ختمی، آویشن، زیره سیاه، نعناع فلفلی، آنغوزه و نشا آلوئه ورا را تامین و در منزل یا مدرسه کشت کنند.

کارشناس کشت گیاهان دارویی رستم بیان کرد: در پایان کارگاه آموزشی، کتاب‌هایی در خصوص تولیدات گیاهان دارویی به دانش آموزان رستم اهدا شد.