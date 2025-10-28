پخش زنده
امروز: -
بخش ICU جراحی قلب بیمارستان کوثر سمنان در ارزیابی های ورزات بهداشت عنوان برتر کشور را کسب کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ کامران قدس فوق تخصص جراحی قلب و عروق و مسئول فنی اتاق عمل قلب بیمارستان کوثر سمنان گفت: این بخش با ۱۴ سال سابقه خدمت به بیماران امسال عنوان برتر کشور را کسب کرد.
دکتر قدس می گوید: کسب این نشان با همکاری جمعی از جمله پرستاران ،کارشناسان و پزشکان وبا ارزیابی های وزارت بهداشت - درمان و آموزش پزشکی حاصل شده است.
خانم فاطمه زینعلی که سرپرستار بخش ICU جراحی قلب است نیز امسال پرستار نمونه کشور شد.