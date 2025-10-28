پخش زنده
محمدحسن حبیبی پینگپنگباز قمی نایب قهرمان رقابتهای دسته برتر امیدهای کشور شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، پینگپنگباز قمی نایب قهرمان رقابتهای دسته برتر امیدهای کشور شد.
محمدحسن حبیبی پینگپنگباز جوان قم در این رقابتها که با حضور ۱۶ بازیکن برتر رده سنی امید کشور برگزار شد، با کسب ۲۹ امتیاز، عنوان نایبقهرمانی کشور را از آن خود کرد و جواز حضور در لیگ دسته اول بزرگسالان را به دست آورد.
همچنین سیدعلی سجادیان دیگر نماینده قم در جایگاه پنجم ایستاد.
در این رقابتها، امیرعباس هدایی از تهران با ۳۰ امتیاز قهرمان شد و فؤاد مرادی از البرز با ۲۵ امتیاز در رده سوم قرار گرفت.
مسابقات پینگ پنگ دسته برتر امیدهای کشور به میزبانی مشهد برگزار شد.