تخصیص ارز برای واردات نهادههای دامی باید در اولویت باشد
وزیر جهاد کشاورزی از برنامهریزی برای ثبت سفارش جهت تامین نهادههای دامی تا تیرماه سال آینده خبر داد و گفت: تخصیص ارز برای واردات نهادههای دامی باید اولویت کشور باشد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
به نقل از خانه ملت، غلامرضا نوری قزلجه در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۶ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در ارائه گزارش پیرامون تأمین کالاهای اساسی و نهادههای دامی توسط وزارت جهاد کشاورزی، گفت: امسال در لایحه بودجه برای تامین نهادههای دامی و دارو مبلغ ۱۲ میلیارد یورو پیش بینی شد که در نهایت در خروجی ۳ میلیارد یورو به دارو و ۹ میلیارد یورو به واردات نهادههای دامی و کالاهای اساسی اختصاص داده شد، اما در نهایت ۴ میلیارد یورو برای دارو و ۸ میلیارد یورو برای واردات کالاهای اساسی تصویب شد در حالی که سال گذشته این عدد ۱۱.۵ میلیارد یورو و سالهای قبل عددها بالاتر بود که یک سیر نزولی داشت و امسال این سیر نزولی بسیار زیاد بود.
وی افزود: با توجه به شرایط خشکسالی کشور در اسفندماه پیش بینی شد که به دلیل خشکسالی گسترده و شدیدی که داریم این عدد باید به ۱۰ میلیارد یورو افزایش یابد که این تقاضا به مراجع تصمیم گیر اعلام شد. در آنچه در تامین این میزان ارز اتفاق افتاد باید به سابقه دیگری اشاره کنیم که الان حاد شده است و آن بدهی انباشته ارزی به تامین کنندگان و واردکنندگان است که از ۳ سال گذشته ایجاد شده است و معوقاتی که امسال پرداخت نشده به حدود ۶ میلیارد میرسد. با توجه به کاهش سهمیه ارزی در نتیجه پرداخت معوقات به واردکنندگان و تامین کنندگان با کندی صورت گرفته که باعث ایجاد تغییرات جزیی در روابط فروشندگان خارجی و تامین کنندگان نهادههای دامی در ماههای اخیر شده است کما اینکه فروشندگان خارجی مطالباتشان را طلب میکنند.
وزیر جهاد کشاورزی گفت: امسال در قانون بودجه، مقرراتی آمده بود که اختیار این تنظیمات را در ید سازمان برنامه و بودجه قرار داد که باید بعد از احصاء نیازهای ماهانه و فصلی، هرگونه اقدام برای ثبت سفارش بر اساس برنامه زمانبندی که تحقق درآمدها را ملاک عمل قرار داده انجام شود تا کالاهای اساسی تامین شود در حالی که روند خرید و استفاده از این کالاها نمیتواند منتظر تحقق درآمدها باشد چرا که حتی لحظهای قابل توقف نیست به همین دلیل ما پیشنهادات لازم را دادیم و مجوزها را اخذ کردیم. در خردادماه اتفاقاتی افتاد که ما بیش از نیاز کشور نسبت به ثبت سفارش اقدام کردیم کما اینکه برای ۱.۳ نیاز کشور ثبت سفارش شد و در این مسیر از همه مشوقهایی که میتواند دست تامین کنندگان را باز کند استفاده کنیم کما اینکه به تولیدکنندگان و واحدهای بزرگ همچون مرغداریها سهمیه دادیم تا در فرآیند واردات وارد شوند همچنین در یک بازه زمانی مشخص مجوز واردات کالا را دادیم و اجبار کردیم به کسی مجوز ثبت سفارش میدهیم که حداقل ۶۰ درصد از تعهدات خود را محقق کرده باشد.
وی با بیان اینکه با برنامه ریزیهای صورت گرفته نه تنها برای تا پایان سال بلکه تا تیرماه سال آینده برای ثبت سفارش جهت تامین نهادههای دامی اقدام کردهایم، اظهار کرد: مشکلی که امروز به شدت مرغداران و دامداران را در مضیقه قرار داده است پرداخت مطالبات ارزی بود که ۲ ماه وقفه ایجاد کرد و باعث شد کالاها در بنادر ترخیص نشوند بنابراین پیگیریهای لازم انجام شد و از دیروز مسیر باز شده و مبلغ ۱۰۰ میلیون دلار از معوقات برای پرداخت بدهی ارزی تامین شد و باعث شد ۶ کشتی پهلو بگیرند و کالاها به سراسر کشور توزیع شود همچنین امروز ۲۰۰ میلیون دلار دیگر تزریق شد و روند حمل این کالاها با سرعت انجام میشود. در این میان یک عده به ما فشار آوردند که باید از ذخایر استفاده کنیم، اما ما معتقدیم وقتی ما هنوز به سقف ۸ میلیارد نرسیدهایم که نتوانیم پرداخت کنیم تا جایی که میتوان ارز هزینه کرد چرا باید از ذخایر راهبردی استفاده کنیم بنابراین از روز گذشته گشایشی ایجاد شد که باید تداوم داشته باشد.
نوری قزلجه گفت: گاهی موضوع نیاز ارزی با موضوعاتی همچون حذف ارز ترجیحی یا کالابرگ گره زده میشود، ما حدود ۸۵ درصد از نظر وزنی و ۷۵ درصد از نظر ارزشی، امنیت غذایی کشور را با تولید داخلی تامین میکنیم، اما ۲۵ درصد ارزش باقیمانده که حدود ۱۶ میلیارد یورو است تحت هر شرایطی باید تامین شود به این دلیل که نرخ آن مربوط به حسابداری داخلی است که ترجیحی بوده و فروشنده خارجی در ازای دریافت ارز کالا تحویل میدهد بنابراین تامین ارز حدود ۸ میلیارد دلار با نرخ ترجیحی و مابقی با نرخ توافقی است ضمن اینکه اولویت اول کشور در تامین ارز باید تامین امنیت غذایی و نهادههای دامی باشد.