مدیر امور آبفای شهرستان مروست از رفع حادثه شکستگی خط انتقال اصلی آب این شهر با تلاش شبانهروزی تیم حوادث و اتفاقات خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، فلاحتی از رفع شکستگی خط انتقال ۳۰۰ میلیمتری آب شهر مروست در مدت کمتر از چهار ساعت خبر داد و اظهار داشت: با تلاش یک گروه سهنفره از نیروهای واحد حوادث و اتفاقات، عملیات مرمت و رفع نشتی خط انتقال اصلی آب با موفقیت انجام شد، بدون آنکه آبرسانی به شهر و روستاهای اطراف قطع شود.
وی، افزود: خط انتقال آسیبدیده از نوع جیآرپی (GRP) بوده و وظیفه تأمین آب شهر مروست و روستاهای مبارکه، قاسمآباد و سعادتآباد را بر عهده دارد که در مجموع جمعیتی حدود ۱۵ هزار نفر را تحت پوشش قرار میدهد.
فلاحتی با بیان اینکه این خط به طول ۸ کیلومتر از مخزن ذخیره تا شهر مروست امتداد دارد، گفت: تیم عملیاتی شرکت بلافاصله پس از شناسایی محل شکستگی، با حضور میدانی و استفاده از تجهیزات تخصصی، عملیات ترمیم را آغاز کرد و با کمترین زمان و بدون هیچگونه افت فشار یا قطعی در شبکه، نشتی برطرف شد.
مدیر امور آبفای مروست در پایان ضمن قدردانی از همکاران پرتلاش واحد حوادث و اتفاقات تصریح کرد: تلاش شبانهروزی کارکنان آبفا در شرایط دشوار کاری، مصداق بارز خدمت بیمنت به مردم است و هدف اصلی ما، استمرار خدمات پایدار و حفظ اعتماد شهروندان در حوزه تأمین آب سالم و مطمئن است.