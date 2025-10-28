پخش زنده
امروز: -
گردهمایی علمیـکاربردی معاونین امور داوطلبان سراسر کشور با هدف همدلی، همزبانی و بهروزرسانی روشهای خدمترسانی با بهرهگیری از فناوریهای نوین در بوشهر برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ رئیس سازمان داوطلبان جمعیت هلالاحمر کشور گفت: سازمان داوطلبان جمعیت هلالاحمر با مأموریت تقویت فرهنگ کمکرسانی مردمی و داوطلبی در سراسر کشور فعالیت میکند. در این راستا یکی از اهداف این همایش، همافزایی میان معاونین و مسئولان داوطلبان از سراسر کشور برای ارتقای کیفیت خدمات و استفاده از راهکارهای خلاقانه و نوآورانه است.»
دکتر عزتی اظهار داشت: در حال حاضر بیش از یکمیلیون و صد هزار عضو رسمی در سازمان داوطلبان ثبت شدهاند و مجموع داوطلبان فعال هلالاحمر در کشور به بیش از سه و نیم میلیون نفر میرسد. این ظرفیت انسانیِ ارزشمند، پشتوانهای بزرگ برای تحقق اهداف انساندوستانه جمعیت هلالاحمر است.
رئیس سازمان داوطلبان به اجرای چند طرح مهم عملیاتی اشاره کرد و گفت: در طول سال، پویشها و فعالیتهای متنوعی تحت عناوینی، چون نذر خدمت، حمایت ماندگار، هلال رحمت و طرح نیابت اجرا میشود که هرکدام بخشی از جامعه هدف را پوشش میدهد.
عزتی توضیح داد: در قالب طرح هلال رحمت بستههای معیشتی میان نیازمندان توزیع میشود و در پویش حمایت ماندگار داوطلبان ما در طرحهای اهدای خون مشارکت میکنند. در طرح نیابت نیز داوطلبان با حضور در خانههای سالمندان، جانبازان و خانواده شهدا از آنها عیادت و دلجویی میکنند. همچنین نذر خدمت با محوریت مناطق کمتربرخوردار اجرا میشود و شامل آموزش، توزیع بستههای حمایتی و کارگاههای سلامت است.
رئیس سازمان داوطلبان همچنین در پاسخ به سؤالی درباره نقش داوطلبان در بحرانها و دوران دفاع مقدس گفت: از همان روزهای نخست جنگ تحمیلی، داوطلبان هلالاحمر در عملیات امدادرسانی و پشتیبانی نقش فعالی داشتند. بخشی از آنها امدادگر بودند و بخشی دیگر در پشتیبانی از نیروهای امدادگر و جمعآوری کمکهای مردمی فعالیت میکردند. بعد از جنگ نیز این روحیه ادامه یافت و دو پویش بزرگ خانه از نو و توانا برای بازسازی منازل آسیبدیده و حمایت از درمان مجروحان جنگی راهاندازی شد و همچنان ادامه دارد.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر هم گفت: تشکیل سازمان داوطلبان جمعیت هلالاحمر، از واژه داوطلبی برخاسته است؛ داوطلب کسی است که بدون انگیزه مادی، تنها با نیت انساندوستی و برای نجات جان بشر، قدم در راه خدمت میگذارد و همین روحیه، سرمایه عظیم اجتماعی کشور است.
احمد جهانیان در گردهمایی علمیـکاربردی معاونین امور داوطلبان جمعیت هلالاحمر سراسر کشور در بوشهر با بیان اینکه داوطلبان هلالاحمر در همه بحرانها پیشگام امدادرسانی بودهاند، گفت: در بسیاری از رخدادهای ملی، از بلایای طبیعی گرفته تا شرایط خاص اجتماعی، داوطلبان هلالاحمر بدون وابستگی سیاسی، قومی یا نژادی، حضور فعال داشتهاند و الگوی واقعی از اخلاق انسانی و همدلی ارائه کردهاند.
وی با اشاره به وقایع جنگ غزه اظهار داشت: در روزهایی که یکی از بزرگترین فجایع انسانی در جنگ رژیم صهیونیستی علیه مردم غزه رقم خورد، شاهد بودیم که نیروهای امدادگر و داوطلبان با لباس مقدس هلالاحمر در صف نخست نجات انسانها قرار داشتند، اما متأسفانه برخی از این انسانهای نیکسرشت در حین انجام مأموریت هدف حملات دشمن صهیونی قرار گرفتند و به فیض شهادت نائل آمدند.
جهانیان گفت: این ایثار و فداکاری نشان میدهد که روح داوطلبی تنها در مرزهای جغرافیایی کشور خلاصه نمیشود، بلکه مفهومی انسانی و جهانی است که ریشه در فطرت نوعدوستی دارد.
وی ضمن اشاره به برنامههای جمعیت هلالاحمر در استان اضافه کرد: جمعیت هلالاحمر استان بوشهر با اجرای طرحهای جاری در حوزههای سلامت، کمکرسانی و آموزش، در کنار مردم است. این نگاه مردمی، موجب توسعهی “سرمایه اجتماعی” و تحکیم امنیت پایدار در سطح استان میشود.
جهانیان تأکید کرد: دولت مردمی با تکیه بر ظرفیت داوطلبان، میتواند در مواقع بحرانی و حتی در شرایط عادی، خدمات مؤثرتری ارائه دهد. حضور داوطلبان هلالاحمر در بحرانها به معنای توسعه امنیت اجتماعی از درون مردم است و این مهم، مصداق مشارکت شهروندی در معنای واقعی کلمه است.
میرمحمدصادقی، معاون جذب و سازماندهی سازمان داوطلب جمعیت هلالاحمر کشور هم با اشاره به رشد چشمگیر مشارکت مردمی در فعالیتهای داوطلبانه گفت: در حال حاضر جمعیت هلالاحمر کشور بیش از سهونیم میلیون داوطلب فعال دارد که از این میان حدود یکمیلیون و ۱۵۰ هزار نفر در سازمان داوطلبان بهصورت رسمی سازماندهی شدهاند. میانگین سنی داوطلبان حدود ۳۵ سال است.
وی اظهار داشت: افزایش جذب داوطلب در دو سال گذشته بیش از ۱۰ برابر بوده و این رشد چشمگیر، نتیجه اعتماد مردم به نهاد ملی هلالاحمر و فضای امنی است که برای خدمترسانی اجتماعی فراهم شده است.
میرمحمدصادقی در ادامه توضیح داد: خدمترسانی داوطلبانه صرفاً محدود به کمک مالی یا جسمی نیست. گاهی یک داوطلب میخواهد زکات علم یا توانمندی خود را بپردازد. ما تلاش کردهایم بستری فراهم کنیم تا هر فرد بتواند در مسیر مناسب استعداد و نیت خیر خود، نقش مؤثری در تسکین آلام انسانی ایفا کند.
وی با اشاره به مأموریت بنیادین سازمان افزود: ما در اهداف کلان خود، عنوانی داریم به نام “تسکین آلام بشری”. بر اساس این مأموریت، جمعیت هلالاحمر در تمام حوزههای اجتماعی، از مرحله پیش از بحران تا پس از بحران حضور دارد. هدف ما این است که بهترین نوع خدمات اجتماعی را به دست مردم، نیازمندان واقعی و افرادی برسانیم که دل در گرو کمک دارند، اما نمیدانند از چه مسیر باید اقدام کنند.
میر محمد صادقی گفت: جمعیت هلالاحمر امروز بزرگترین سازمان مردمنهاد کشور محسوب میشود. وظیفهای که بر دوش این مجموعه است، چیزی جز شبکهسازی خدمات داوطلبانه در سطح ملی نیست. در کشور ما تنها چند نهاد وجود دارند که مأموریت شبکهسازی مردم در مسیر خدمت عمومی را دارند؛ یکی از مهمترین آنها جمعیت هلالاحمر است.
وی افزود: تمام تلاش ما این است که این شبکه گسترده داوطلبان را با شعار “هر خانه یک داوطلب” توسعه دهیم و جمعیت داوطلبان کشور را به بیش از ۲۰ میلیون نفر برسانیم.