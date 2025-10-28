پخش زنده
برداشت پسته از ۳۵۰ هکتار باغهای بارور شهرستان خور و بیابانک به روزهای پایانی خود نزدیک میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مدیر جهاد کشاورزی خوروبیابانک گفت: سطح زیر کشت محصول پسته در شهرستان خوروبیابانک ۴۵۰ هکتار و حدود ۳۵۰ هکتار آن بارور است که برداشت محصول در این شهرستان از اوایل مهر آغاز میشود و به مدت یک ماه ادامه دارد.
مرتضی رئیسی میزان تولید در هر هکتار را یک تن پسته خشک بیان کرد و افزود: بیشترین سطح زیر کشت مربوط به باغهای روستاهای چاهملک، خرمدشت و مزارع اطراف است.
وی گفت: کله قوچی، فندقی، احمد آقایی، اکبری از ارقام پسته کشت شده در خور و بیابانک است.
در خوروبیابانک ۲ هزار و ۸۰۰ هکتار زمین کشاورزی وجود داردو سالانه افزون بر ۱۳ هزار تن انواع محصولات زراعی و باغی در این شهرستان تولید میشود.