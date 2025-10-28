به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، در آیین بدرقه این کاروان‌ها، ملکی معاون پرورشی و تربیت‌بدنی وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اهمیت تبیین فرهنگ ایثار و مقاومت در میان نسل نوجوان، از اجرای سه برنامه محوری در این دوره خبر داد و گفت: این برنامه‌ها شامل آشنایی با ابعاد مختلف جنگ دوازده روزه، اجرای فعالیت‌های فرهنگی و تعاملی با دانش‌آموزان و برگزاری نشست‌های معرفتی است.

سردار اکبری، فرمانده سپاه حضرت جوادالائمه (ع) خراسان شمالی هم با اشاره به استمرار اعزام کاروان‌های راهیان نور اظهار داشت: اعزام دانش‌آموزان و اقشار مختلف مردم به مناطق عملیاتی جنوب کشور تا ماه مبارک رمضان ادامه خواهد داشت.

به گفته مسئولان، هدف از اجرای این برنامه‌ها، انتقال ارزش‌های دفاع مقدس و تقویت روحیه خودباوری و مسئولیت‌پذیری در میان نوجوانان است.