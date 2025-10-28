پخش زنده
رئیس موسسه تحقیقات علوم دامی کشور وابستگی شدید به واردات نهادهها را ریشه اصلی بسیاری از معضلات صنعت دام و طیور و نابسامانی در بازار مرغ و گوشت دانست.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حسن خمیسآبادی رئیس موسسه تحقیقات علوم دامی کشور در گفتوگو با خبرنگاران تحریریه کشاورزی با بیان اینکه برخی از مهمترین مشکلات صنعت دام و طیور و بخشهای مختلف تولید و عرضه گوشت و لبنیات تکراری هستند، تصریح کرد: یکی از اصلیترین دلایل بروز مکرر این مشکلات که هم دامداران و تولیدکنندگان را با مشکل مواجه میکند و هم، به زیان مصرف کنندگان منجر میشود؛ وابستگی ما به تامین نهاده از خارج است.
وی افزود: وقتی ناچاریم نهادههای مورد نیاز را وارد کنیم، با مسائل متعددی مواجه میشویم که تامین ارز تنها یکی از آنهاست.
خمیس آباد با تاکید بر لزوم تلاش برای کاهش وابستگی به واردات، به ویژه در عرصه گوشت اظهار کرد: افزایش تولید داخلی از اهداف اصلی موسسه تحقیقات علوم دامی است و در این زمینه، پشتیبانی علمی و فناوری از طریق انجام پژوهشهای کاربردی، بنیادی و توسعهای در زمینههای اصلاح نژاد، تغذیه، فیزیولوژی و مدیریت تولیدات دامی از ماموریتهای اصلی این مرکز است.
رئیس مرکز تحقیقات علوم دامی کشور گفت: در حال حاضر میزان تولید سالانه گوشت قرمز به ۹۲۰ هزار تن رسیده که روندی صعودی نسبت به سالهای گذشته دارد، اما با توجه به بالاتر بودن ظرفیتهای کشور، در زمینههایی از جمله تمرکز بر نژادهای بومی، تحقیق در زمینه پروار شتر و استفاده از ظرفیت شرکتهای دانشبنیان ماموریتهایی تعریف شده است.
خمیس آبادی یکی از راهکارهای نوین برای تامین خوراک دام را استفاده از پسماندها عنوان کرد و گفت: تولید سالانه ضایعات کشاورزی حدود ۱۴ میلیون تن میباشد و استفاده از پسماندهای کشاورزی در جیره دام، یکی از راهکارهای مهم برای امنیت غذایی و کاهش هزینههای تولید دام است.
رئیس موسسه تحقیقات علوم دامی حرکت به سمت افزایش تولید دام سبک را از دیگر ماموریتهای این موسسه خواند و افزود: چهار طرح کلان شامل گوشت قرمز، گوشت سفید، تخممرغ و ارتقاء لاین مرغ آرین نیز در برنامههای مربوط به پدافند غیرعامل در نظر گرفته شده و پیشبینی میشود تا ۴ سال آینده، ۲۰ درصد نیاز بازار داخل را پوشش دهد.
خمیس آبادی گفت: در ایران ۲۷ نژاد بومی گوسفند داریم که مرکزتحقیقات علوم دامی از سال ۱۴۰۱ آغاز به ثبت نژادها نموده و با اجرای طرح اصلاح نژادگروهی و اصلاح نژادبومی تلاش میکند تولید دام و طیور را با صفات برتر ژنتیکی و سازگاری بیشتر با شرایط اقلیمی هر منطقه از کشور بهبود بخشد.
رئیس موسسه تحقیقات علوم دامی با بیان اهمیت پرورش شتر در کشور اظهار کرد: کمبود مراتع، محدودیت منابع آبی و سنتی بودن شیوههای پرورش از چالشهای جدی است، در عین حال استفاده از فناوریهای نوین مانند اپلیکیشنهای هوشمند ردیابی و مدیریت شتر میتواند تحولی اساسی ایجاد کند و اگر سرمایهگذاران و سیاستگذاران به ظرفیتهای این حوزه توجه کنند، پرورش شتر میتواند به یکی از محورهای اصلی توسعه پایدار و مقابله با تغییرات اقلیمی در کشور تبدیل شود.