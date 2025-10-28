به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج کشتی گیران کشورمان، به شرح زیر است:

در وزن ۴۵ کیلوگرم، پارسا طهماسبی در مبارزه نخست با نتیجه ۸ بر ۶ از سد ریکو فروساوا از ژاپن گذشت. وی در دور بعد با نتیجه ۸ بر ۲ یونگ کیانگ هویانگ از چین را مغلوب کرد و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. وی در این مرحله بکدولت آگابک از قزاقستان را با نتیجه ۷ بر ۱ شکست داد و به دیدار فینال راه یافت. طهماسبی در این دیدار با آدیلت موکانبتوف از قرقیزستان کشتی می‌گیرد.

در وزن ۵۱ کیلوگرم، آرمان الهی پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم با نتیجه ۵ بر صفر نوراحمد ساریبایف از قرقیزستان را مغلوب کرد و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. وی در این مرحله با نتیجه ۶ بر ۴ امامعلی دولت اف از تاجیکستان را شکست داد و به دیدار فینال راه یافت. الهی در این دیدار با اولوگبک رشیداف از ازبکستان می‌رود.

در وزن ۶۰ کیلوگرم، سید طا‌ها هاشمی پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم با توجه به عدم حضور عبداله قحطان از بحرین به پیروزی رسید. وی در دور بعد و در مرحله یک چهارم نهایی با نتیجه ۸ بر ۷ محمد سروری از افغانستان را شکست داد و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. وی در این دیدار مقابل باکسیل آسامبک از قزاقستان با نتیجه ۶ بر ۴ مغلوب شد و به دیدار رده بندی رفت.

در وزن ۷۱ کیلوگرم، امیرمحمد زرین کام در دور نخست با نتیجه ۱۲ بر صفر آنجلو سالود از فیلیپین را از پیش رو برداشت. وی در دور دوم با نتیجه ۴ بر ۳ فرخ بیک جمعه نظراف از ازبکستان را شکست داد و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. وی در این مرحله با نتیجه ۸ بر ۳ ایوب جان بوزورزودا از تاجیکستان را از پیش رو برداشت و به دیدار فینال راه یافت. زرین کام در این دیدار به مصاف ساتویا کوبایاشی از ژاپن می‌رود.

مسابقات رده بندی و فینال اوزان فوق از ساعت ۱۷:۳۰ امروز برگزار می‌شود.