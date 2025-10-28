پخش زنده
معاون استاندارد پرواز سازمان هواپیمای کشوری گفت: ۱۰۰ درصد تعمیرات اساسی هواپیماها در کشور انجام میشود و امروزه ایران در حوزه تعمیرات اساسی هواپیما به خود کفایی رسیده است.
مجید اخلاقی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما افزود: امروزه تعمیرات اساسی انواع هواپیما و هلیکوپترهایی که در کشور فعالیت پروازی دارند توسط متخصصان داخلی انجام میشود، علاوه بر آن برخی کشورها هم برای انجام خدمات فنی و انجام تعمیرات و نگهداری هواپیماهای خود را به ایران میآورند.
معاون استاندارد پرواز سازمان هواپیمای کشوری گفت: ایران موفق شده در تعمیرات اساسی هواپیماها از استفاده از متخصصان خارجی بی نیاز شود و در حال حاضر هیچ متخصص هواپیمای خارجی در کشور نداریم و همه خدمات فنی توسط متخصصان داخلی انجام میشود.
اخلاقی گفت: منابع انسانی یکی از مهمترین ارکان تاثیر گذار در ایمنی حمل و نقل هوایی هستند و هر چه قدر که نیروی انسانی مهارت بالاتری داشته باشند میتوان ایمنی صنعت هوانوردی را تضمین کرد.
وی افزود: بر اساس آمار بیش از ۸۰ درصد سوانح هوایی در دنیا عاملش خطای انسانی بوده چه در بخش فنی و عملیات و چه در بخشهای دیگر؛ از این رو یکی از راههای توانمند سازی پرسنل برگزاری دورههای آموزشی است و هر چه قدر آموزشها با کیفیت بهتری برگزار بشود ما پرسنل توانمندتری خواهیم داشت.
اخلاقی گفت: فارغ التحصیلان دانشکده هوانوردی پس از فارغ التحصیلی برای ورود به مشاغل هوانوردی بایدآزمونهای ورودی مورد نظر را طی کنند و از نظر صلاحیت حرفهای مورد تایید قرار گیرند.
فارغ التحصیلان دانشکده هوانوردی می توانند در بخشهای مختلف شرکتهای هواپیمایی، هلیکوپتری، مراکز تعمیر و نگهداری، طراحی و ساخت، وسایل پرنده و قطعات مربوطه و فرودگاهها جذب شوند.