سابریستهای کشورمان برای حضور در جام جهانی الجزایر وارد اردو شدند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، اردوی تیم ملی شمشیربازی سابر از امروز (۶ آبان) به مدت یک هفته در تهران برپا میشود.
علی پاکدامن، محمد فتوحی، میعاد عابدینی، احمدرضا شهمیری، نیما زاهدی، حسام مرادی و دانیال دانشمندی به این اردو دعوت شدند.
نیما آقایی، طاها کارگرپور، محمد مهدی شاکر و پارسا پورسلمان نیز که در رقابتهای امیدهای آسیا حضور داشتند، پس از استراحتی کوتاه وارد اردو میشوند. همچنین متین شاهدی، حسام مرادی، کامیار شهسواری و سهیل سازنجیان نفرات برتر نوجوانان سابر کشور هم در این اردو حضور پیدا میکنند. حضور این شمشیربازان در اردو برای آمادگی المپیک جوانان داکار است.
سابریستها برای جام جهانی الجزایر که ۱۵ تا ۱۷ آبان برگزار خواهد شد، آماده میشوند.