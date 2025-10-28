به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ در این رقابت‌ها در بخش جوانان مهدیس خوش خلق و بهار زیرک از خراسان رضوی به ترتیب اول و دوم شدند و تینا مهرانپور و مانلی حامد میر جعفری از خراسان رضوی مقام سوم مشترک را از آن خود کردند.

یکتا ادیبیان از خراسان رضوی، باران یار محمدی و فاطمه موسائیان از استان سمنان به مرحله کشوری این مسابقات راه یافتند.

در بخش نوجوانان، مانلی حامد میر جعفری از خراسان رضوی و ریحانه مومنی پور از خراسان رضوی به ترتیب مقام اول و دوم را کسب کردند و گیتا سادات موسوی از سمنان و بهار زیرک از خراسان رضوی عنوان مشترک سوم را به دست آوردند.

سارا صدیقی خراسان رضوی و الهه بخشی و نادیا نادری از سمنان به مرحله کشوری مسابقات راه یافتند.

مجید زحمتکش رئیس هیات تنیس روی میز استان سمنان گفت: در این مسابقات ۲۶ نفر در رده سنی جوانان و ۲۲ نفر در بخش نوجوانان با هم رقابت کردند.