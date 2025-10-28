کشف ۱۴۵ تن کالای اساسی احتکار شده
رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا از کشف ۱۴۵ تن کالای اساسی احتکار شده خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،
سردار حسین رحیمی با اشاره به اینکه مقابله با جرایم اقتصادی در دستور کار پلیس امنیت اقتصادی قرار دارد و در این راستا طرحهای مختلفی در حال اجرا و انجام است، بیان داشت: کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی فراجا موفق شدند در بازدید از یک باب انبار ۱۴۵ تن برنج و حدود نیم تن چای در منطقهای در جنوب تهران کشف کنند.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با اشار به اینکه در بازدیدها نماینده وزارت صمت، اداره کل تعزیرات و جهاد کشاورزی حضور دارند، گفت: در این راستا متهم اصلی شناسایی و دستگیر و به پرداخت جریمه ۶.۸ میلیارد تومانی محکوم شد.
سردار رحیمی با تاکید براینکه افراد فرصت طلب برای کسب سودهای باد آورده و ایجاد چالش در اقتصاد کشور است اقدام به احتکار کالای اساسی میکنند که این اقدام شرمانه از جنبه اخلاقی و قانونی غیر قابل قبول و جرم است، بیان داشت: هموطنان گرامی برای مقابله و مبارزه جدی و همه جانبهتر با جرایم ومفاسد اقتصادی میتوانند اخبار و اطلاعات خود در خصوص مواردی، چون احتکار و ... را با کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی با شماره تلفن ۰۹۶۳۰۰ در میان بگذارند.