پخش زنده
امروز: -
کشت گلخانهای موز در بیضا به سه هزار و ۵۰۰ مترمربع رسیده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بیضا گفت: با هدف توسعه کشت میوههای استوایی، سطح کشت گلخانهای موز در این شهرستان به سه هزار و ۵۰۰ مترمربع رسیده است که سال اول بیش از ۳۳ تن موز برداشت و روانه بازار مصرف شد.
صدیقه مویدی با بیان اینکه کشت این محصول هفت برابر شده است افزود: پارسال به صورت آزمایشی در ۵۰۰ مترمربع، ۵۰ اصله درخت موز در یکی از گلخانههای این شهرستان کشت شد.
وی با بیان اینکه با هدف صرفه جویی و افزایش راندمان مصرف آب، موز به روش نوار تیپ آبیاری میشود گفت: ۶۵۰ اصله از نهالهای کشت شده از رقم جی-۹ کاواندیش است که قابلیت صادرات دارد.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بیضا افزود: این شهرستان با دارا بودن ۶۷ هکتار گلخانه، رتبه نخست تولیدات گلخانهای در استان فارس را دارا و عمده این محصولات شامل فلفل دلمهای، خیار سبز، گوجهفرنگی، سبزیجات مدیترانهای، گیاهان دارویی و بادمجان است.
شهرستان بیضا در شمال غرب فارس و در فاصله ۳۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.