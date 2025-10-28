کشت گلخانه‌ای موز در بیضا به سه هزار و ۵۰۰ مترمربع رسیده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بیضا گفت: با هدف توسعه کشت میوه‌های استوایی، سطح کشت گلخانه‌ای موز در این شهرستان به سه هزار و ۵۰۰ مترمربع رسیده است که سال اول بیش از ۳۳ تن موز برداشت و روانه بازار مصرف شد.

صدیقه مویدی با بیان اینکه کشت این محصول هفت برابر شده است افزود: پارسال به صورت آزمایشی در ۵۰۰ مترمربع، ۵۰ اصله درخت موز در یکی از گلخانه‌های این شهرستان کشت شد.

وی با بیان اینکه با هدف صرفه جویی و افزایش راندمان مصرف آب، موز به روش نوار تیپ آبیاری می‌شود گفت: ۶۵۰ اصله از نهال‌های کشت شده از رقم جی-۹ کاواندیش است که قابلیت صادرات دارد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بیضا افزود: این شهرستان با دارا بودن ۶۷ هکتار گلخانه، رتبه نخست تولیدات گلخانه‌ای در استان فارس را دارا و عمده این محصولات شامل فلفل دلمه‌ای، خیار سبز، گوجه‌فرنگی، سبزیجات مدیترانه‌ای، گیاهان دارویی و بادمجان است.

شهرستان بیضا در شمال غرب فارس و در فاصله ۳۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.