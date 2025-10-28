پخش زنده
نمایشگاه ملی جوانی جمعیت در بجنورد با حضور جمعی از مسوولان و نماینده ولیفقیه در خراسانشمالی افتتاح شد و آغاز به کار کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، سردار اکبری در حاشیه افتتاح نمایشگاه «ایران ۱۴۳۰» با محوریت جوانی جمعیت که در قالب برنامههای کنگره ۳۰۰۰ شهید استان برگزار شد، گفت: با همت مردم و مسئولان میتوان آیندهای جوان و پویا برای ایران رقم زد.
فرمانده سپاه حضرت جوادالائمه (ع) خراسان شمالی افزود: با همافزایی مردم و مسئولان و اجرای صحیح سیاستهای جمعیتی نظام، میتوان مسیر آینده کشور را به سوی جامعهای جوان، بانشاط و کارآمد هدایت کرد.
فرمانده سپاه حضرت جوادالائمه (ع) خراسان شمالی گفت: این نمایشگاه نقطهزنی و آغازگر حرکت ملی در حوزه فرهنگسازی و آگاهیبخشی جمعیتی است و قرار است در سایر استانها نیز برگزار شود.
سردار اکبری در پایان تأکید کرد: «از همه مسئولان و فعالان حوزه جمعیت دعوت میکنیم با حضور و همکاری در چنین برنامههایی، در جهت اجرای سیاستهای کلان نظام در زمینه جوانی جمعیت گام بردارند تا با همت مردم و مسئولان، همواره شاهد ایرانی جوان، پویا و قوی باشیم.