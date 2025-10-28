رئیس ستادکل نیرو‌های مسلح با اشاره به تحولات پس از عملیات «طوفان الاقصی» تأکید کرد: دنیای قبل و بعد از طوفان الاقصی قابل مقایسه نیست و امروز شاهد تغییر موازنه قدرت به نفع گفتمان انقلاب اسلامی هستیم.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، امیر سرلشکر سیدعبدالرحیم موسوی در چهل و نهمین مراسم تحلیف، دانش آموختگی و میثاق مجاهدان فی سبیل الله دانشگاه افسری و تربیت پلیس امام حسن مجتبی (ع)، با تبریک و تهنیت به دانش آموختگان و خانواده‌های محترم آنان، اظهار داشت: پوشیدن لباس پرافتخار فراجا و خدمت به مردم تحت امر ولی فقیه، انتخابی والا و مایه مباهات است.

وی با تقدیر از دست اندرکاران برگزاری مراسم و خانواده‌های شهدا، ایثارگران و مجاهدان راه دفاع از اسلام و میهن، افزود: سال ۱۴۰۳ برای فراجا سالی سراسر تلاش و موفقیت بود و تقدیر از برگزیدگان امروز، نمادی از قدردانی از همه همکاران این عزیزان در سراسر کشور است.

سرلشکر موسوی در بخش دیگری از سخنان خود به تحلیل اوضاع منطقه پرداخت و با اشاره به تحولات پس از عملیات «طوفان الاقصی»، تأکید کرد: دنیای قبل و بعد از طوفان الاقصی قابل مقایسه نیست و امروز شاهد تغییر موازنه قدرت به نفع گفتمان انقلاب اسلامی هستیم.

رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح خاطرنشان کرد: جنگ ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی علیه ایران، تنها یک رویارویی نظامی نبود، بلکه آزمونی بود که اقتدار جمهوری اسلامی ایران و عقلانیت راهبردی محور مقاومت را برای جهانیان روشن کرد. مدیریت این بحران، بر پایه رهبری حکیمانه مقام معظم رهبری، حضور ملت بیدار و نیرو‌های مسلح قدرتمند شکل گرفت.

وی افزود: امروز چهره واقعی رژیم کودک‌کش صهیونیستی و اربابش آمریکا برای جهانیان آشکار شده است. این رژیم با حمایت کامل آمریکا در دو سال گذشته به ۶ کشور مسلمان تجاوز و ده‌ها هزار انسان بی‌گناه را به شهادت رسانده است.

رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح با اشاره به مقاومت یکپارچه ملت ایران در برابر تجاوزات، تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران به فرماندهی رهبر معظم انقلاب، در سمت درست تاریخ ایستاده است و با استکبار جهانی و رژیم منحوس صهیونیستی ذره‌ای عقب‌نشینی نکرده و نخواهد کرد.

وی در ادامه مراسم اعطای درجه به دانش آموختگان دانشگاه افسری و تربیت پلیس امام حسن مجتبی (ع)، با تقدیر از نقش آفرینی فراجا در کنار نیرو‌های مسلح و نهاد‌های اطلاعاتی و امنیتی در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه رژیم صهیونی، اظهار داشت: نیرو‌های مسلح با تمام ظرفیت در صحنه حاضر شدند؛ از مرزبانی و تأمین امنیت داخلی تا مقابله با عملیات روانی دشمن و پشتیبانی اطلاعاتی از جبهه دفاعی.

رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح با اشاره به فداکاری‌ها و از خود گذشتگی‌های شهدای مجموعه انتظامی، تصریح کرد: پلیس ایران حافظ نظم، مدافع آرامش مردم و سد راه فتنه‌گران و تروریست‌ها شد و در این راه شهدای گرانقدری را تقدیم کرد.

وی با تأکید بر عزت و حکمت در سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران، خاطرنشان کرد: ایران عزیز ما بر سر عزت و باور‌های دینی و شکوه تمدنی خود با کسی معامله نخواهد کرد. رفتار و تصمیمات ما از سر حکمت، عزت، مصلحت و در سایه عقلانیت و مقاومت است.

سرلشکر موسوی خطاب به دانش آموختگان گفت: شما جوانان فداکار و منتخب ملت، حافظان امنیت و آرامش این ملت بزرگ هستید و این قابلیت را مدیون خانواده‌های بزرگوار خود هستید.

وی با برشمردن ویژگی‌های فراجا افزود: نام فراجا با فداکاری، رافت، ایمان، جان‌فشانی و انقلابی‌گری عجین شده و واژه فراجا امنیت، آرامش، نظم، محبت، اعتماد و امانت‌داری را در ذهن‌ها متبادر می‌کند.

رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح با اشاره به پیچیدگی مأموریت‌های فرماندهی انتظامی، اظهار داشت: در فراجا یک نفر به تنهایی بار سنگین و پیچیده مأموریت را بر دوش می‌گیرد که نشان از صبوری، درایت، تعهد و بصیرت نیرو‌های انتظامی دارد.

وی وحدت و همکاری نهاد‌های امنیتی را کلید موفقیت خواند و گفت: حفظ امنیت ایران مأموریتی چند لایه‌ای و چند سازمانی است که در سایه وحدت، هماهنگی و همکاری میان فراجا، سپاه، ارتش، وزارت اطلاعات و دیگر نهاد‌ها محقق می‌شود.

رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح در پایان با تشکر از فرمانده کل انتظامی و دست‌اندرکاران دانشگاه افسری و تربیت پلیس امام حسن مجتبی (ع) ابراز امیدواری کرد: تلاش می‌کنیم به یاری خداوند بزرگ، پلیس ما به جز مأموریت و وظیفه، هیچ دغدغه دیگری نداشته باشد و از درگاه خداوند مسئلت داریم سایه پربرکت مقام معظم رهبری بر سر ملت ایران مستدام بماند.

گفتنی است، در این مراسم تعدادی از خانواده معظم شهدا مورد تقدیر قرار گرفته و همچنین جوایز نفرات برتر، درجه و سردوشی نماینده دانشجویان نیز توسط رئیس ستادکل نیرو‌های مسلح اعطاء شد.