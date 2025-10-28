پزشکی نوین، امید تازه برای بیماران ریوی در برنامه «دکتر سلام»، مدیران الهام‌بخش در قاب «مثبت آموزش» و بررسی ریشه‌های روانشناختی تخلفات رانندگی در «شهر امن» از موضوعاتی است که در این برنامه‌ها به آنها پرداخته می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، برنامه «دکتر سلام» این هفته با حضور یکی از چهره‌های برجسته علم پزشکی کشور، تازه‌ترین دستاورد‌ها در درمان بیماری‌های ریوی را بررسی می‌کند.

برنامه «دکتر سلام» روز سه‌شنبه ۶ آبان ساعت ۱۳ با حضور دکتر مصطفی قانعی، فوق‌تخصص ریه و استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله از شبکه آموزش پخش می‌شود.

دکتر قانعی که دبیر ستاد زیست‌فناوری، سلامت و فناوری‌های پزشکی معاونت علمی ریاست‌جمهوری نیز هست، در این گفت‌و‌گو به تشریح روش‌های نوین درمانی در بیماری‌های ریه و نقش فناوری‌های نو در بهبود کیفیت زندگی بیماران می‌پردازد.

اجرای این قسمت از برنامه را دکتر شکیبا بر عهده دارد.

«دکتر سلام» از برنامه‌های تخصصی شبکه آموزش است که به تحلیل علمی و پزشکی موضوعات روز حوزه سلامت می‌پردازد و با هدف ارتقای آگاهی عمومی از بیماری‌ها و پیشگیری، هر هفته پخش می‌شود.

برنامه «مثبت آموزش»

برنامه «مثبت آموزش» امروز به سراغ مدیران نمونه و معلمان خلاق می‌رود تا از تجربه‌های الهام‌بخش آنان در هدایت مدرسه‌های موفق و تربیت نسل پژوهشگر بگوید.

برنامه «مثبت آموزش» روز سه‌شنبه ۶ آبان‌ماه ساعت ۱۶:۳۰ از شبکه آموزش سیما پخش می‌شود.

در این قسمت، مسعود کاظمی، مدیر نمونه هنرستان، فرحناز مهری‌آزاد، مدیر دبیرستان بزرگسالان ورامین، مدرس دانشگاه فرهنگیان و مدرس آموزش خانواده و جمعی از دانش‌آموزان منتخب جشنواره پژوهش دانش‌آموزی خواهند بود.

موضوع این برنامه با محوریت معرفی مدیران نمونه و سفر به دنیای ناشناخته‌های آموزش، بر اهمیت خلاقیت، پژوهش و نگاه انسانی در مدیریت مدرسه‌ها تمرکز دارد.

در بخش‌های گفت‌و‌گو محور، تجربه‌های موفق مدیران در ایجاد محیط‌های آموزشی پویا، تعامل سازنده با خانواده‌ها و تشویق دانش‌آموزان به نوآوری مورد بررسی قرار می‌گیرد.

برنامه «مثبت آموزش» به عنوان یکی از تولیدات پرمخاطب شبکه آموزش سیما، با هدف ترویج نگاه علمی و خلاق در نظام تعلیم و تربیت، هر هفته با موضوعات نو و کارشناسی به روی آنتن می‌رود.

علاقه‌مندان می‌توانند برای ارائه دیدگاه‌ها و پیشنهادات خود از طریق سامانه پیامکی ۳۰۰۰۰۷۰۱ با برنامه در ارتباط باشند.

برنامه «شهر امن»

بررسی تاثیرات روحی و روانی افراد در حین رانندگی، عنوان موضوع گفت‌وگوی برنامه «شهر امن» در روز چهارشنبه ۷ آبان ، است که از قاب شبکه تهران تقدیم مخاطبان می‌شود.

از آنجا که بخش عمده‌ای از تخلفات و تصادفات رانندگی با وضعیت روحی و روانی رانندگان مرتبط است، برنامه «شهر امن»، با حضور دکتر «زهره فیض آبادی»، روانشناس، به موضوع شخصیت شناسی رانندگان و تاثیر آن در بروز تصادفات و حوادث و همچنین تاثیرات روحی و روانی راننده بر نوع و مدل تخلفات خواهد پرداخت.

در این برنامه ابعاد مختلف این موضوع که جایگاه مهمی در حوادث و سوانح رانندگی دارد، از زوایای گوناگون تجزیه و تحلیل خواهد شد.

برنامه «شهر امن» به تهیه‌کنندگی «مجتبی احمدی» و با اجرای «پدرام ابدان»، روز‌های زوج ساعت ۶ صبح، از شبکه تهران، پخش می‌شود.