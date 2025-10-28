پخش زنده
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای خوزستان میزان جابجایی کالای اساسی از بندر امام خمینی در مهرماه امسال را یک میلیون و ۴۰۳ هزار و ۸۹۹ تن اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد جولانژاد گفت: یکمیلیون و ۴۰۳ هزار و ۸۹۹ تُن کالای اساسی در مهرماه ۱۴۰۴ از بندر امام خمینی به مقاصد مختلف کشور حمل شد که این میزان حمل نسبت به مدت مشابه پارسال ۱۵.۲ درصد رشد داشته است.
وی افزود: این حجم از کالا توسط ۶۱ هزار و ۷۹۱ سفر جابجا شد که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، رشد ۱۸ درصدی را نشان میدهد.
وی با بیان اینکه بندر امام خمینی اصلیترین مبدا تامین و توزیع کالاهای اساسی کشور است، اظهار داشت: اقلام جابجا شده شامل گندم، ذرت، جو، کنجاله سویا و برنج بوده که برای تامین نیاز استانها به نقاط مختلف کشور ارسال شدهاند.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای خوزستان تصریح کرد: جابجایی منظم و بدون وقفه کالاهای اساسی از بندر امام خمینی حاصل مدیریت دقیق ناوگان، کنترل مستمر جریان بار و هماهنگی مؤثر میان راهداری، سازمان بنادر و شرکتهای حملونقل است.
بندر امام خمینی یکی از مهمترین بنادر تجاری کشور است که در جنوب استان خوزستان و در حاشیه شمالغربی خلیج فارس واقع شده است. این بندر بهدلیل موقعیت راهبردی خود، بهعنوان اصلیترین دروازه ورود کالاهای اساسی به کشور شناخته میشود و بخش قابلتوجهی از واردات غلات، روغن خوراکی و نهادههای دامی از طریق آن انجام میگیرد. اتصال مستقیم این بندر به شبکه ریلی و جادهای سراسری، امکان انتقال سریع کالا به استانهای مختلف کشور را فراهم کرده است.
بندر امام خمینی با برخورداری از ۴۰ پست اسکله و تجهیزات تخلیه و بارگیری پیشرفته، یکی از بنادر چندمنظوره ایران بهشمار میرود. وجود مجتمع بزرگ بندری، سیلوهای ذخیرهسازی، پایانههای نفتی و مخازن فرآوردههای پتروشیمی، ظرفیت بالایی برای صادرات و واردات در این بندر ایجاد کرده است. همچنین نزدیکی آن به منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی و بنادر مجاور مانند ماهشهر، نقش این بندر را در توسعه بازرگانی و صنعت جنوب کشور پررنگتر کرده است.