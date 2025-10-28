به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، به مناسبت ولادت با سعادت حضرت زینب (س) و روز پرستار به همت ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات استان از پرستاران بیمارستان آموزشی و درمانی شهید رحیمی خرم آباد تجلیل شد.



در این مراسم با اهداء گل و همچنین هدیه ارزشمند «تربت» پاک و مطهر قبر حضرت امام حسین (ع) از پرستاران و کادر درمانی بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد قدردانی شد



همچنین پرچم متبرک آقا امام حسین (ع) نیز توسط خادمین عتبات عالیات در بین پرستاران، کادر درمانی و نیز بیماران و همراهان آنان گردانده شد که ضمن زیارت مورد استقبال قرار گرفت.



