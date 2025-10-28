به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان با اشاره به شعار انتخاب‌شده برای هفته کتاب (بخوانیم برای ایران)، آن‌را فراخوانی فرهنگی و سیاسی برای بازآفرینی میدان‌های معنا و قدرت دانست و افزود: این شعار باید در رأس برنامه‌های فرهنگی ادارات و نهاد‌ها قرار گیرد تا انسجام ملی و امیدآفرینی در جامعه تقویت شود.



اعظم روانشاد افزود: برگزاری دیدار‌های چهره‌به‌چهره با ناشران، نویسندگان، کتابداران و کتاب‌فروشان، برپایی جشنواره‌ها و مسابقات عمومی، و بزرگداشت چهره‌های شاخص حوزه کتاب از مهمترین برنامه‌های این هفته است.



در تقویم کشورمان از ۲۴ تا ۳۰ آبان به نام هفته کتاب نامگذاری شده است .













