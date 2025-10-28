درخشش بانوی دوچرخه سوار استان در لیگ برتر
خبرهایی از درخشش بانوی دوچرخه سوار استان در لیگ برتر تا آغاز اردوی ملی پوشان گلبال جوانان با هدایت سرمربی قزوینی را در بسته خبرهای ورزشی مشاهده کنید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین
، ستایش قلی پور بانوی دوچرخه سوار استان که فلامینگو کرمان را همراهی میکند، سه نشان رنگارنگ مسابقات لیگ برتر را از آن خود کرد.
قلی پور در ماده ۲۰۰ متر قهرمان شد و در مواد ۵۰۰ و هزار متر بر سکوی نایب قهرمانی ایستاد.
تهران میزبان رقابتها بود.
آغاز اردوی ملی پوشان گلبال جوانان با هدایت سرمربی قزوینی
مژگان کربی در هشتمین اردوی تیم ملی گلبال دختران هدایت دختران کشور را بر عهده گرفت.
ملی پوشان تا شانزدهم آبان تمرینات خود را در بابلسر پیگیری میکنند.
تیم ملی برای بازیهای پاراآسیایی ۲۰۲۵ جوانان بحرین آماده میشود.
شناخت رقبای نماینده استان در لیگ ۴ فوتبال کشور
کیان جوان قزوین در گروه دوم این رقابتها با نمایندگان تهران، مازندران، گیلان، قم و زنجان هم گروه شد.
فصل جدید لیگ چهار فوتبال باشگاهی کشور آذرماه آغاز میشود.