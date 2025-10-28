پخش زنده
امروز: -
رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان میبد:جشنواره بادبادکها در مجموعه ورزشی امام خمینی (ره) شهر بیده از توابع میبد برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، علی ابراهیمی با اشاره به برگزاری جشنواره بادبادکها، گفت: برگزاری جشنواره بادبادکها با هدف افزایش شادابی و همبستگی خانوادگی در میبد صورت گرفت.
وی افزود: در این جشنواره بیش از یکصد نفر شرکت کردند و بسیاری از آنان با ابتکار و خلاقیت خود، بادبادکهایی با طرحها و رنگهای سنتی ساخته بودند.
ابراهیمی با تأکید بر حمایت اداره ورزش و جوانان از فعالیتهای ورزشی بیان کرد: این اداره در مناسبتهای مختلف با برگزاری همایشها و جشنوارههایی همچون پیادهروی خانوادگی، ورزشهای همگانی، دوچرخهسواری و مسابقات متنوع، در تلاش است تا روحیه شادی و نشاط اجتماعی را در بین خانوادهها تقویت کند.
در پایان جشنواره، به صاحبان زیباترین بادبادکهای دستساز و بادبادکی که بیشترین مسافت پرواز را داشت، جوایزی اهدا شد.