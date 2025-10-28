بر اساس اعلام مرکز مبادله ارز و طلای ایران از امروز نرخ ارز مسافرتی که هر سال به ازای یک سفر خارجی به متقاضیان تعلق می‌گیرد، با نرخ توافقیِ تالار دوم عرضه خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، بر اساس اعلام مرکز مبادله ارز و طلای ایران از امروز نرخ ارز مسافرتی که هر سال به ازای یک سفر خارجی به متقاضیان تعلق می‌گیرد، با نرخ توافقیِ تالار دوم عرضه خواهد شد.

این یعنی با احتسابِ کارمزد، قیمت تمام‌شدهِ هر دلار مسافرتی به حدود ۱۰۱ هزار تومان خواهد رسید. این در حالی است که تا پیش از این نرخ فروش ارز مسافرتی معادل نرخ اسکناسِ تالار اول مرکز مبادله طلا و ارز و در محدوده ۷۰ تا ۷۲ هزار تومان بود.