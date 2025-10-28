مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان از اجرای طرح طا‌ها با هدف رونق تولید پوشاک در استان خبر داد و گفت: تولیدکنندگان پرسشنامه این طرح را پرکنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ علی لقمانی گفت: طرح ملی حمایتی طا‌ها با هدف اتصال کسب و کار‌های خرد و کارگاه‌های محلی تولید پوشاک به بازار‌های بزرگ و شبکه‌های تأمین و فروش طراحی شده است تا علاوه بر افزایش درآمد تولیدکنندگان، اشتغال پایدار در شهرستان‌ها ایجاد شود.

وی افزود: در بسیاری از شهر‌ها و روستا‌های گیلان، تولیدکنندگان خُرد پوشاک با چالش‌هایی مانند کمبود سرمایه در گردش و محدودیت دسترسی به بازار روبه رو هستند که می‌توانند با شرکت در این طرح، مواد اولیه مورد نیاز خود را به صورت اعتباری دریافت کرده و محصولات خود را با ضمانت فروش عرضه کنند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان از همه فعالان حوزه پوشاک، به ویژه کارگاه‌های کوچک، تعاونی‌ها و تولیدکنندگان محلی دعوت کرد تا با مراجعه به نشانی اینترنتی https://www.mcls.gov.ir/fa/clothingsupply و تکمیل پرسشنامه توانمندسازی زنجیره پوشاک، در شناسایی دقیق ظرفیت‌ها و نیاز‌های تولیدکنندگان سراسر کشور و استان مشارکت کنند.

علی لقمانی افزود: با استقبال و مشارکت فعال تولیدکنندگان در تکمیل پرسشنامه، زمینه توانمندسازی تولیدکنندگان پوشاک، توسعه اشتغال پایدار و رونق اقتصادی بیشتر در کشور و استان فراهم خواهد شد.